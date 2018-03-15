五大房仲聯手樂屋網 商機上看700億

（中央社記者韋樞台北15日電）2017年房屋移轉26.6萬棟，但成交量不易有效放大，消費族群又是自用為主，五大房仲決定攜手參加「樂屋網」平台，用線上線下的科技共同加速流通成交，估計一年可創700億元商機。

雖然去年和今年前兩個月的移轉棟數增加，但成交量相對低迷，消費者又以自用為主，房仲業者必須更積極因應，因此21世紀不動產、大家房屋、中信房屋、太平洋房屋與住商不動產等五大房仲聯手，透過樂屋網，以全方位的新服務，打破沉悶已久的台灣房市。

樂屋網總經理蕭政華表示，以五大房仲的規模，初估年度提供成交物件約3.5萬件，若以每件新台幣1000萬元，流通率20%計算，將創造新台幣700億元流通大成交平台，不只是國內業者創舉，也將為台灣房產業帶來新亮點。