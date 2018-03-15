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美國稅局IRS的查稅功力翻倍：瑞士及避稅天堂配合度

鉅亨網2018/03/15 16:55
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美國稅務局（Internal Revenue Service，IRS）宣佈即將放棄，以吸引有錢美國公民將資金從海外回流美國的大赦計劃。然而，避稅者或只是一無所知的人可別高興的太早。

據了解，IRS 表示將於 9 月底結束其所謂的「自願披露」計劃。自計劃於 2009 年開始實施以來，超過 5.6 萬名美國納稅人自願披露其賬目以避免起訴的可能性。他們從瑞士和其他外國銀行隱藏的資金裡，共支付了約 111 億美元的稅金、利息、和罰款。

儘管「自願披露」計劃的結束 - IRS 一直以來在表面將終結 - 看起來像是對現任或潛在避稅者的禮物，但事實並非如此。稅務律師表示，這是因為 IRS 現在有了更先進的工具來查證稅務欺詐及避稅等金融「罪嫌」，包括瑞士、以色列、和其他離岸司法管轄區提供的數據，並實行與內部記錄的交叉核對。

據芝加哥 Harrison ＆ Held LLP 稅務律師 Jonathan Strouse 的看法，離岸避稅天堂向美國當局提供的信息要比過去多。他引用了瑞士和以色列的協議，其中提道，這些國家會向美國國稅局 IRS 傳遞關於居住在那裡的美國僑民和綠卡持有著相關訊息，「國稅局現在沒有找不到的金融嫌犯」。

在休斯敦 Chamberlain Hrdlicka 的刑事稅務律師 Larry Campagna 說到，部份原因也是由於 IRS 的自願披露計劃中所學習到的避稅技巧，使其更能掌握避稅者的行動與信息。他表示，IRS 現在對美國人如何通過境外、銀行卡、和信用卡賬戶構建逃稅計劃了如指掌。

雖然共和黨稅改案希望只僅僅向美國納稅人徵收國內收入稅，但目前法律仍然對在海外生活或工作的美國人徵收全球收入。即使他們沒有任何欠款，他們仍然需要每年遞交美國納稅申報表「Fbar」，年度披露其外國銀行和金融帳戶等。

「IRS 仍然積極利用信息資源和數據分析，來挖掘未披露的國外賬戶及身份」，IRS 刑事調查局局長 Don Fort 提道，「停止離岸稅不合規仍然是國稅局的首要任務」。

美國國務院估計在海外生活或工作的美國僑民達 900 萬人。然而，多數未有避稅意圖的美國民眾還是有「避稅」的嫌疑，對於這類民眾，IRS 還是會繼續提供簡化的赦免方案，而這類方案的受惠者已達 65000 人之多。

於 2009 年，美國國稅局和司法部加大了對瑞士銀行的打壓力度。有關瑞銀集團 UBS (UBS-US) 及瑞士信貸 Credit Suisse (CS-US) 的報導嚇到了許多納稅人，當時的罰款金額高達 27.5%，也有部份人士遭起訴。

由現任美國總統川普提名的下一屆 IRS 主委，稅務律師 Charles Rettig 呼籲在赦免計劃結束前的這 6 個月內出來面對，「一旦他們與你聯繫，你將失去赦免的機會」。

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