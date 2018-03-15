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娛樂

徐佳瑩勾名導李安兒子談情　坦白「有放感情」

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/15 17:37
▲李淳（左）在徐佳瑩的歌曲MV中演出，兩人扮演高中生情侶。（圖／亞神提供 , 2018.03.15）
▲李淳（左）在徐佳瑩的歌曲MV中演出，兩人扮演高中生情侶。（圖／亞神提供 , 2018.03.15）

徐佳瑩好評專輯《心裡學》第五首主打歌〈到此為止〉，MV特別找來「金像獎大導」李安的兒子李淳助陣飆戲，讓徐佳瑩嬌羞直誇：「感謝眼睛說著話的李淳陪我，更讓我對演戲這件事大開眼界」。

MV中，徐佳瑩與李淳扮演從小一起長大的青梅竹馬，為此兩人巧扮高中生，進入中學校園取景，真實與高中生互動，李淳有穿田徑隊背心、小短褲跑步的養眼鏡頭，徐佳瑩則是在禮堂全校同學面前鋼琴自彈自唱，充滿濃濃學生氣息，其中一場高中舞會戲，徐佳瑩怔怔的看著風雲人物李淳被同學包圍，等到李淳回過神來，鼓起勇氣想邀徐佳瑩跳舞時，卻晚了一步。徐佳瑩的眼波流動戲一次到位，被同事譽為「很有戲」，連她自己看了也說：「有放感情耶！」虧自己真的「很有事」，她把情緒糾結的內心戲詮釋得絲絲入扣，演技大爆發。


▲李淳（左）、徐佳瑩穿上高中制服，扮演校園情侶。（圖／亞神提供 , 2018.03.15）

徐佳瑩《到此為止》是李淳的MV處男作，雖然是首次演出MV的新鮮人，但演技純熟、毫不遜色，他說自從回到台灣就很喜歡唱KTV，看到很多精彩、有趣的音樂錄影帶，尤其已經早就注意到徐佳瑩的歌曲，「覺得很有氣質、特別又好聽！」對徐佳瑩創作與歌唱實力相當喜愛，因此當接到她新歌MV邀約，沒有多想第二秒，馬上爽快答應演出。

關鍵字徐佳瑩李淳李安到此為止心裡學
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