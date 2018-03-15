深澳電廠環差過關 林右昌：不能增加基隆污染

（中央社記者王朝鈺基隆市15日電）台電深澳電廠環境差異報告案昨天通過，雖經變更後開發海域不涉及基隆市，不過基隆市長林右昌今天透過幕僚重申，市府立場就是不能增加基隆的污染，並建請新北市府加強稽查。

林右昌表示，最重要還是新北市政府及當地居民意見，台電無論要採取何種方案，除要說服新北市政府和在地居民外，相關資訊也須公開、透明並理性討論，因擴建計畫位於新北市轄區，同時建請新北市政府加強督導，避免因公安意外產生污染。

林右昌指出，一旦計畫開始執行，台電也應在基隆市設置空氣品質等相關測站並將資訊公開，基隆市若出現空氣品質不良時也需配合降載。