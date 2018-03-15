NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈遭追求者狂喊寶貝　卓文萱連忙拒絕好端端開車　驚見小嬰兒在前方爬行天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
政治

鷹派接美國務卿　外交部樂觀看待台美關係

記者林仕祥／台北報導2018/03/15 17:08
▲外交部北美司司長陳立國表示，基於過去經驗，我方非常樂觀看待未來的台美關係。（資料圖／林仕祥攝 ）
▲外交部北美司司長陳立國表示，基於過去經驗，我方非常樂觀看待未來的台美關係。（資料圖／林仕祥攝 ）

日前美國總統川普「突然」撤換國務卿提勒森（Rex Tillerson），並提名中央情報局長蓬佩奧（Mike Pompeo），由於蓬佩奧來自共和黨的強硬保守派系茶黨，屬於鷹派人士，外界憂心蓬佩奧上台後，可能衝擊美中台三方關係。對此，外交部今（15）日表示，基於過去經驗，我方非常樂觀看待未來的台美關係。

外交部北美司長陳立國說，外交部感謝提勒森過去一年多擔任國務卿時，對強化台美關係有許多作為，包括在聽證會重申台灣關係法與六項保證，也支持川普上任6個月內宣布對台軍售。

陳立國指出，獲得川普提名接任國務卿的蓬佩奧，過去擔任聯邦眾議院時對台「非常友好」，總統蔡英文 2016 年 1 月勝選時，蓬佩奧也發文祝賀；不僅如此，蓬佩奧曾在美國眾議院投票支持台灣以觀察員身分，參與國際刑警組織與國際民航組織等相關法案，「基於過去的經驗，我們抱持著非常樂觀的態度來看到台美關係」。

此外，針對美國務院亞太助卿提名人董雲裳（Susan Thornton）尚未就任一事，陳立國坦言，外交部會對此持續關注，但目前沒有新的消息與發展。

陳立國強調，董雲裳代理駐卿時，美方派遣資深官員與我互動，展現非常友好的舉動，外交部樂觀期待，不管美國務院相關人事有何發展，雙方都能在過去的良好基礎上，秉持善意互信原則，繼續推動相關議題。

關鍵字外交部提勒森陳立國蓬佩奧董雲裳
陽大校長遴選爭議　監院糾正教育部陳致中造勢晚會　扁嗆「一定參加」

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan