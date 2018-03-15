鷹派接美國務卿　外交部樂觀看待台美關係

日前美國總統川普「突然」撤換國務卿提勒森（Rex Tillerson），並提名中央情報局長蓬佩奧（Mike Pompeo），由於蓬佩奧來自共和黨的強硬保守派系茶黨，屬於鷹派人士，外界憂心蓬佩奧上台後，可能衝擊美中台三方關係。對此，外交部今（15）日表示，基於過去經驗，我方非常樂觀看待未來的台美關係。

外交部北美司長陳立國說，外交部感謝提勒森過去一年多擔任國務卿時，對強化台美關係有許多作為，包括在聽證會重申台灣關係法與六項保證，也支持川普上任6個月內宣布對台軍售。

陳立國指出，獲得川普提名接任國務卿的蓬佩奧，過去擔任聯邦眾議院時對台「非常友好」，總統蔡英文 2016 年 1 月勝選時，蓬佩奧也發文祝賀；不僅如此，蓬佩奧曾在美國眾議院投票支持台灣以觀察員身分，參與國際刑警組織與國際民航組織等相關法案，「基於過去的經驗，我們抱持著非常樂觀的態度來看到台美關係」。