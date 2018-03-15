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少了菸味更有品味　啟動戒菸贏得健康

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/15 18:14
▲屏東縣副縣長吳麗雪與衛生局帶領戒菸合約醫院、診所、衛生所、社區藥局一同推展戒菸服務。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.15）
▲屏東縣副縣長吳麗雪與衛生局帶領戒菸合約醫院、診所、衛生所、社區藥局一同推展戒菸服務。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.15）

屏東縣政府衛生局為幫助吸菸民眾成功戒菸，贏得健康，於今(15)日辦理「少了菸味、更有品味~健康hen可貴，2018戒菸服務啟動記者會」，由副縣長吳麗雪與衛生局帶領戒菸合約醫院、診所、衛生所、社區藥局一同推展戒菸服務，提升民眾生活品質，落實無菸生活。

吳麗雪表示，吸菸及二、三手菸與癌症、心臟病、中風、肺炎、慢性下呼吸道疾病等，皆對人體有深切的影響；另外女性吸菸人口愈來多，愈來愈年輕化，呼籲癮君子為了自己的健康、家人幸福，請勇敢站出來戒菸，想戒菸民眾可依自己本身的需求利用多元戒菸管道。

▲屏東縣目前共有158家戒菸合約醫事機構協助民眾戒菸服務及諮詢。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.15）

衛生局長李昭仁指出，105年國人吸菸率調查本縣已降至10.6%(男性吸菸率19.68%、女性吸菸率3.27%)，自93年起為歷年最低；去年本局與所屬單位總共辦理33班成人(脫癮而出)戒菸檳班，共計389人參與戒菸，3個月戒菸成功率為44.8%，計約有149人成功戒菸；另282人參與戒檳，有83人成功戒檳，由起始總嚼食量19萬6,545顆，減至4萬8,114顆，總檳榔嚼食減量14萬8,431顆。

目前屏縣共有158家戒菸合約醫事機構協助民眾戒菸服務及諮詢，且在今年3-8月期間由33鄉鎮衛生所串聯辦理『脫癮而出』戒菸檳班，另董事基金會將於4月辦理2年一次「戒菸就贏」活動，希望藉由增加民眾戒菸的便利性，進而成功戒菸，詳細內容可洽衛生局或各衛生所。


 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※

關鍵字戒菸健康衛生局吸菸社區藥局
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