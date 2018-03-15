少了菸味更有品味　啟動戒菸贏得健康

屏東縣政府衛生局為幫助吸菸民眾成功戒菸，贏得健康，於今(15)日辦理「少了菸味、更有品味~健康hen可貴，2018戒菸服務啟動記者會」，由副縣長吳麗雪與衛生局帶領戒菸合約醫院、診所、衛生所、社區藥局一同推展戒菸服務，提升民眾生活品質，落實無菸生活。

吳麗雪表示，吸菸及二、三手菸與癌症、心臟病、中風、肺炎、慢性下呼吸道疾病等，皆對人體有深切的影響；另外女性吸菸人口愈來多，愈來愈年輕化，呼籲癮君子為了自己的健康、家人幸福，請勇敢站出來戒菸，想戒菸民眾可依自己本身的需求利用多元戒菸管道。