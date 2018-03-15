影／男生、女生配？藥頭以代號稱呼毒品隱匿仍難逃法網

▲販毒集團將第一級海洛因及第二級安非他命以「男生、女生」為代號，企圖規避查緝而無用。（圖／新埔分局提供 , 2018.03.15）

新竹縣政府警察局新埔分局為全面查緝隱藏於大樓社區之販毒網，降低毒品蔓延，執行「安居緝毒專案」，今(15)日破獲以蕭姓嫌犯為首的販毒集團共7人，起出毒品、多把手槍等相關證物，分別依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

警方於106年12月中旬就接獲檢舉，稱蕭嫌在新竹縣關西鎮及桃園一帶有販賣毒品情事，遂立即啟動偵查；經蒐證後發現蕭嫌十分謹慎，不但租用社區大樓公寓作為販毒據點，企圖降低被查緝可能，並將形體硬質結晶狀之第二級安非他命取名為「男生」、粉末狀之第一級海洛因稱「女生」為代號，藉以逃避警方查緝。

尤其在交易時，只要查覺附近環境有異即更換交易地點，並時常更換使用之車輛以規避查緝；警方長期跟監埋伏蒐證，待時機成熟才出手，一舉將蕭姓主嫌、藥腳共7人查緝到案，並在現場起出金牛座改造手槍、P2P改造手槍、改造手槍半成品、空氣槍等4把，子彈15顆、第一級毒品海洛因5.7公克、第二級毒品安非他命1.28公克。



▲新埔分局破獲藏身公寓的販毒集團，起出毒品、槍枝。（圖／新埔分局提供 , 2018.03.15）

蕭嫌到案後供稱其所持有之改造槍枝均係購買操作槍，再自學加以改造具殺傷力之槍枝，危害社會安全甚鉅，警方仍持續向上溯源，追查其毒品及槍枝來源，以澈底斷絕相關網絡。

分局長陳啓明呼籲毒品不僅危害人體健康，更衍生許多犯罪問題，為落實「安居緝毒專案」及「淨化選前治安」重點工作，貫徹政府新世代反毒政策，將嚴予查緝毒品及非法槍枝，使社區型毒犯無從逃匿，保障民眾之居住安寧，增強民眾信心，建構社會安全網。