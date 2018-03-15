〈凱基投信展望〉聚焦創新產品 未來三年每年推出三檔

開發金 (2883-TW) 旗下凱基投信新管理團隊成形，未來將聚焦新產品與服務，凱基投信現有的產品線多為股票型基金，展望未來新產品策略，凱基投信計畫在 2018 ~ 2020 年間，每年都將推出三檔新基金，種類涵括「收益產品」及「ETF 基金」以滿足台灣投資人與法人客戶的需求。

凱基投信表示，在「收益產品」方面，自 2008 年到 2016 年，不論是一般投資人或是法人客戶，最愛的基金就是高收益債券基金。

但這一年多來隨著利率的逐步走高，債券市場波動加大，資本利得甚至轉為資本損失，台灣投資人對於「可預期的」收益產品展現出強烈的需求。凱基投信為滿足台灣投資人對於可預期的收益產品的強烈需求，已在 2018 年年初與中國人壽成功的募集第一檔「凱基六年到期新興市場債券基金」之外，第二檔可預期的固定收益產品也將在 2018 年下半年推出; 至於能收到多重收益的「多重資產基金」，也是規畫中的新產品。