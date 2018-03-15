〈凱基投信展望〉新經營團隊組「英雄聯盟」 力拚基金

開發金 (2883-TW) 旗下凱基投信今 (15) 日由董事長丁紹曾領軍新經營團隊亮相，包括副董事長張慈恩、總經理高子敬、行銷長暨營運長吳麗真，新團隊將聚焦交創新產品與服務，力拚 3 年內把凱基投信的基金管理規模壯大 10 倍到 800 億元，擠進投信前 15 強。

丁紹曾表示，過去 2-3 個月網羅 4 大投信業界人才，很興奮未來凱基投信有新的面貌，建構對法人、高淨值個人而言有穩定績效、高品質的投資研究機構。

現任凱基投信副董事長張慈恩在業界經歷 26 年，為前任野村投信執行副總策略長暨行銷長，她表示，也許市場會好奇過去她待過的公司規模相當大，為何會選擇轉戰凱基，因凱基投信以專業團隊來號召，「專業吸引專業」，初期以研發產品為主要任務，未來 3 年將打造凱基投信基金管理規模呈現跳躍性成長，3 年目標將從現在的 80 億元成長至 800 億元。