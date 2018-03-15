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新海人工濕地　水柳林宛如三月雪美景

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/15 18:35
▲「新海一、二、三期人工濕地」步道兩側的水柳已萌發嫩綠新芽，柳絮將在三月至四月間開花。（圖／新北市水利局提供）
▲「新海一、二、三期人工濕地」步道兩側的水柳已萌發嫩綠新芽，柳絮將在三月至四月間開花。（圖／新北市水利局提供）

水柳是生長在台灣平地的濕地或水邊的特有種植物，新北市板橋區新月橋旁的「新海一、二、三期人工濕地」步道兩側的水柳已萌發嫩綠新芽，柳絮將在三月至四月間開花，歡迎民眾造訪，感受柳絮紛飛起舞如三月雪的美景。

為了改善大漢溪水質，新北市政府透過於河岸低灘地構築人工濕地等天然水質淨化工法進行汙染物削減，並透過相關植物對汙染物的生長吸收作用，最後達到水質淨化的效果。而人工濕地濱水帶的水柳綠蔭區域，除了成為散步遊憩的民眾佇留遊憩的熱門景點外，生態多樣的環境更成為紅冠水雞、大小白鷺等許多鳥類覓食及棲息的良好場所。

由於人工濕地主要功能在於水質淨化及生態棲地復育，在觀賞濕地美景過程中，建議用眼觀察、用耳聆聽及用心感受，不要接觸水體、任意摘食濕地植物或接近長草叢中的行為；也提醒，柳絮可能引起呼吸道的過敏，若有氣喘等呼吸道症候群者不建議前往，稍敏感者可戴上眼鏡、口罩加以防護，柳絮若落到面部口、眼、鼻等處，可用紙巾或濕巾擦拭，再用清水洗去。

想進一步了解大漢溪人工濕地的故事，可洽詢大漢溪濕地生態廊道服務中心及新北市濕地珍水志工隊，可預約進行專業導覽服務，民眾賞景遊憩之餘，更可深入了解人工濕地的多項功能，增進環境保育意識。

關鍵字人工濕地水柳新月橋三月雪
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