新海人工濕地　水柳林宛如三月雪美景

水柳是生長在台灣平地的濕地或水邊的特有種植物，新北市板橋區新月橋旁的「新海一、二、三期人工濕地」步道兩側的水柳已萌發嫩綠新芽，柳絮將在三月至四月間開花，歡迎民眾造訪，感受柳絮紛飛起舞如三月雪的美景。

為了改善大漢溪水質，新北市政府透過於河岸低灘地構築人工濕地等天然水質淨化工法進行汙染物削減，並透過相關植物對汙染物的生長吸收作用，最後達到水質淨化的效果。而人工濕地濱水帶的水柳綠蔭區域，除了成為散步遊憩的民眾佇留遊憩的熱門景點外，生態多樣的環境更成為紅冠水雞、大小白鷺等許多鳥類覓食及棲息的良好場所。