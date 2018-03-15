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體驗水陸300年風情　台南推水陸超值套票

記者黃文博／台南報導2018/03/15 18:26
▲台南雙層巴士、運河遊船，受到遊客歡選迎。 （圖／台南市觀旅局提供，2018.03.15
▲台南雙層巴士、運河遊船，受到遊客歡選迎。 （圖／台南市觀旅局提供，2018.03.15

 

剛上路的台南雙層巴士、運河遊船，受到遊客歡選迎，台南市政府打鐵趁熱，即日起在「台南好玩卡」平台獨家販售水陸套票，合買2種票券原價600元，獨家優惠499元，再加碼雙層巴士無限搭乘由4小時延長為6小時。

台南市觀光旅遊局表示，剛於去年底重啟的台南運河遊船航線，以及今年初開通的雙層巴士，是台南目前最新的體驗遊程，遊客想體驗一次體驗2種遊程，不須再分別購買票券，在「台南好玩卡」即可購買水陸套票，而在好玩卡平台購買後，還能先預約搭船時間，搭乘時亦只需出示QR code即可，讓遊客能更省錢、便利、優閒的體驗台南水陸300年風情。

此外，台南好玩卡自3月15日起，推出雙層巴士無限搭乘4小時加送4小時共8小時的限量優惠，300元價格不變，限量1000張。 台南雙層巴士路線分為東、西環線，路線主軸將「普羅民遮城」赤崁樓及「熱蘭遮城」安平古堡雙城串連，涵蓋6處一級古蹟，並行經熱門文化園區、商圈及星級飯店，停靠站共有10站，各路線全趟車程約1小時；運河遊船則重啟日治時期闢建的安平運河航線，從安億橋漁人碼頭出發，由水上視角體驗河岸風光，航程約1小時。

觀旅局建議，購買水陸套票的遊客，可搭乘雙層巴士於「安平漁人碼頭站」下車，該站即為運河遊船搭乘碼頭，並可就近漫步於安平老街，品嚐台南小吃，盡情暢遊雙城水陸遊程。

關鍵字雙層巴士台南運河觀光旅遊局熱蘭遮城台南好玩卡安平古堡
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