體驗水陸300年風情　台南推水陸超值套票

剛上路的台南雙層巴士、運河遊船，受到遊客歡選迎，台南市政府打鐵趁熱，即日起在「台南好玩卡」平台獨家販售水陸套票，合買2種票券原價600元，獨家優惠499元，再加碼雙層巴士無限搭乘由4小時延長為6小時。

台南市觀光旅遊局表示，剛於去年底重啟的台南運河遊船航線，以及今年初開通的雙層巴士，是台南目前最新的體驗遊程，遊客想體驗一次體驗2種遊程，不須再分別購買票券，在「台南好玩卡」即可購買水陸套票，而在好玩卡平台購買後，還能先預約搭船時間，搭乘時亦只需出示QR code即可，讓遊客能更省錢、便利、優閒的體驗台南水陸300年風情。