LG Gram筆電在台上市　輕得連氣球都拉得起來

「 LG Gram Z980 」以「輕」量級、超強「續」航力與「耐」用機身三大特點搶攻筆電商務與學生市場。在機身重量上， 14 吋的 LG Gram 僅僅只有 995 g；較大的 15.6 吋也只有 1095 g，讓使用者更能輕鬆攜帶，筆電不再是沉重的負擔。



▲LG Gram 14 吋僅有 995 公克重，氣球也舉得起來。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.15）



▲連空拍機也能輕鬆地載運。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.15）

而要說 LG Gram 最讓人驚豔的，那就是它的續航力，使用 72Wh 的大容量電池， 14 吋機型在充滿電後連續使用可達 21.5 個小時； 15.6 吋可達 19.5 小時，使用者出門不必攜帶充電器也能輕鬆在外辦公，享受無線生活。



▲LG Gram 14 吋擁有高達 21.5 小時的續航力， 15.6 吋也有 19.5 小時的好成績。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.15）

材質部分， LG Gram 採用了「奈米碳鎂合金」，並通過 MIL-STD 810G 美國軍規，以及 200 公斤耐重、20G 力衝擊等 7 項耐久性認證，保護筆電因掉落或是壓力而造成的各種毀損情形。硬體規格方面， LG Gram 皆使用 Windows 10 Home 作業系統，並搭載第八代 Intel 處理器、 8GB DDR4 雙通道與雙 SSD 插槽（用戶可自行擴充）；螢幕採用 LG 自己出產的 IPS 面板，解析度達 Full HD ，並支援 4 指多點觸控。介面則附有 USB Type-C 、 USB 3.0 、 HDMI 、 Micro-SD 等。



▲統一搭載 Intel 第八代處理器，效能較前代提高 40% 。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.15）

目前， LG Gram 在台共推出 14 吋與 15.6 吋兩種尺寸，售價依規格不同，落在新台幣 41,900 至 52,900 元。