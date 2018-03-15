深澳電廠環評過關 新北:不發生煤許可

他說，這將會是民國108年後，全國唯一新設使用燃煤的電廠，實在令人匪夷所思。台電罔顧大台北地區民眾健康，以全民血汗錢換來一座終將成為「蚊子電廠」，市府將繼續捍衛北台灣市民的健康。

劉和然今天受訪時說，對深澳電廠環評過關表示遺憾、失望、難過、憤怒。新北市從來都不反對興建電廠，但在全國都努力減少空汙、減碳的浪潮中，台電卻反其道將燃煤發電作為深澳火力電廠的唯一選項。

（中央社記者黃旭昇新北15日電）深澳燃煤電廠環評通過，新北市府環保局長劉和然今天表示憤怒，重申市府絕對不會核發生煤使用許可、也不核發固定汙染源設置許可、操作許可。

劉和然說，大台北地區有82%的民眾，不知道自己居住的附近要蓋燃煤電廠，環評報告對未來居民的健康影響沒有充分的資訊，有違背資訊公開透明原則。

他說，市府委託中興大學教授莊秉潔做的模擬測試，新北市受到懸浮微粒（PM2.5）的影響，比台電委託的模擬高出3倍，且北台灣各縣市都受影響。市府將加強宣導讓北部與全台灣的民眾重新檢視台灣的空汙。

劉和然昨晚在環評會議憤而離席抗議，他今天說，沒想到環評委員會原應是專業論述的地方，卻竟是政治性思考決定的地方，「政治性正確」的投票結果與專業論述相違背，對投票結果表示生氣。

劉和然說，新北市府在民國105年7月早就公布不再核發新設的生煤使用許可證，但台電卻充耳不聞，將與市府法制局研究，是否透過訴願救濟。

環保局發言人孫忠偉說，依空氣污染防制法第24條規定，固定汙染源於設置或變更前，應申請設置許可證，並依照核發的許可證申請操作許可證，並依許可證內容操作。

孫忠偉說，市府環保局態度強硬但不賭氣，不但不會核發固定汙染源設置許可、操作許可，更不會核發生煤使用許可證，深澳燃煤電廠終將成為「蚊子電廠」。

不過，孫忠偉分析，以往也曾在北、中、南的科學園區、工業區，由中央收回縣市政府核發權，另委託科學工業園區管理局核發的案例，若將來中央為了不讓深澳電廠「卡關」收回新北市府核發權，將必須一體適用，會面臨所有各縣市政府的衝擊。（編輯：張銘坤）1070315