張棟樑愛觀察路人　變身「鬼怪」遊走世界

「天然系暖神」張棟樑即將在21日發行睽違2年多的全新EP《最好的 快要發生》，日前拍攝同名歌曲MV，經紀公司狠砸百萬預算，請到金曲獎最佳導演黃中平拍攝，張棟樑化身帥氣時空旅人遊走世界各地，就像是韓劇《鬼怪》裡的孔劉，穿梭在台北、東京、倫敦、北京四個城市，看盡人生百態。

為了呈現歌詞出現的「我們走過／東京的風／倫敦的冬／看過世界／各種殘破／各種繁榮」、「你在台北／做了一個／霓虹的夢／他在北京／生活擠成／一個胡同 」的意境，導演特別藉由象徵東京、倫敦、北京、台北四種異國風情的咖啡店及表演廳，由棟樑扮演一個在世界各地移動的旅人，所看到各種「等待」。其中有段劇情描述在倫敦，演員來自馬其頓、俄羅斯及加拿大，演員家屬私下向張棟樑表示，透過張棟樑英文名字也可在俄羅斯網頁搜尋到張棟樑，讓他驚歎網路無國界。