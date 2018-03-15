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娛樂

張棟樑愛觀察路人　變身「鬼怪」遊走世界

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/15 17:38
▲張棟樑在新歌中化身「時空旅人」，穿梭世界。（圖／紅豆娛樂提供 , 2018.03.15）
▲張棟樑在新歌中化身「時空旅人」，穿梭世界。（圖／紅豆娛樂提供 , 2018.03.15）

「天然系暖神」張棟樑即將在21日發行睽違2年多的全新EP《最好的  快要發生》，日前拍攝同名歌曲MV，經紀公司狠砸百萬預算，請到金曲獎最佳導演黃中平拍攝，張棟樑化身帥氣時空旅人遊走世界各地，就像是韓劇《鬼怪》裡的孔劉，穿梭在台北、東京、倫敦、北京四個城市，看盡人生百態。

為了呈現歌詞出現的「我們走過／東京的風／倫敦的冬／看過世界／各種殘破／各種繁榮」、「你在台北／做了一個／霓虹的夢／他在北京／生活擠成／一個胡同 」的意境，導演特別藉由象徵東京、倫敦、北京、台北四種異國風情的咖啡店及表演廳，由棟樑扮演一個在世界各地移動的旅人，所看到各種「等待」。其中有段劇情描述在倫敦，演員來自馬其頓、俄羅斯及加拿大，演員家屬私下向張棟樑表示，透過張棟樑英文名字也可在俄羅斯網頁搜尋到張棟樑，讓他驚歎網路無國界。


▲張棟樑的MV就像是呈現近幾年的生活寫照，到處旅遊。（圖／紅豆娛樂提供 , 2018.03.15）

如同張棟樑這幾年的生活寫照「到處旅行」，在MV中他也化身成為時間旅人，穿梭到各個城市，從旁觀者的角度，冷靜地看著人事物，以及每個故事的發生。張棟樑說，「其實這跟我實際的個性很像，每次出國或旅行我也喜歡靜靜地觀察身邊經過的人，聽著他們的對話，就像是在閱讀一篇散文，或是坐在街角，一杯咖啡就可以度過一個優閒午後。」

 

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