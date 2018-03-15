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〈和碩法說〉今年上半年優於去年同期 看好消費性電子

鉅亨網2018/03/15 17:08
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代工廠和碩 (4938-TW) 今 (15) 日舉行線上法說，和碩表示，本季營運展望樂觀，第 2 季表現也將優於去年同期，三大產品線中，今年最看好消費性電子產品成長動能，預期成長幅度可期，而資訊產品營收可能較去年稍減，此外，零組件業務貢獻度持續減少，加上新台幣匯率升值，都將是影響上半年毛利率表現的因素。

和碩表示，從今年前 2 個月營收較去年年增 2 成來看，本季營運展望樂觀，第 2 季目前能見度只到 4 月，還得視後續 2 個月的出貨狀況，雖然第 2 季適逢傳統淡季，表現可能不如本季，但仍會較去年同期成長，以今年上半年來說，整體表現將會優於去年同期。

展望今年，和碩表示，消費性電子需求越來越大，AR(虛擬實境)/VR(虛擬實境) 等遊戲產品與智慧家庭產品前景樂觀，而和碩近 2、3 年持續擴張消費性電子產品業務，今年開始陸續開出產能，預期新推出產品將會更吸引消費者，消費性電子產品業務可望維持成長動能，營運將有明顯成長，尤以智慧家庭這類物聯網一級戰區，成長幅度更是相當可期。

針對行動通訊產品，和碩表示，整體通訊產業持續發展，和碩在去年產線調整與產能擴充後，將持續提升產品品質，以符合產業所需的增長動能；資訊產品部分，和碩則說，個人電腦面臨挑戰，消費機種產品能見度低，預期今年營收將較去年稍減。

法人關心零組件供應缺料與漲價問題，和碩表示，今年整體產業零組件供應特別緊張，缺料漲價都會影響後端運作，而其中以記憶體相關零組件漲價較容易轉嫁，被動元件部分則取決於客戶與專案內容，變化性較高，目前也積極從設計方面減少用量，以降低衝擊，零組件缺料是上半年影響毛利率的因素之一，但影響比重不大。

從去年財報表現來看，和碩表示，影響去年毛利率的五大因素包括新品上市時間較晚、一次性產能擴充費用、旺季過度集中使整體平均產能利用率下降、零組件業務貢獻持續下降與新台幣升值等因素，其中，零組件業務貢獻下降與新台幣升值等因素，將會持續影響今年上半年營運表現。

和碩指出，目前新台幣看來沒有貶值趨勢，市場看法也大多維持升值，而零組件業務去年第 4 季幾乎沒有貢獻，本季與上半年也不會有太大改善，目前仍處轉型過程，真正效益待下半年才會較為明顯，此外，零組件漲價與供應短缺情況也是今年上半年須關注的影響因素。

和碩並說，今年會持續提升本業規模，提升自動化程度與改善生產效率，提升商業機種比重，與進行垂直整合，若垂直整合轉型順利，加上新業務逐步跟上，今年將會有較好的市場機會。

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