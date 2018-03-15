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〈房產〉五大房仲聯手打造700億元跨品牌流通大平台

鉅亨網2018/03/15 17:13
鉅亨網 / NOWnews
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全台建物移轉量仍盤整於谷底區，為搶食已低迷的成交量，售屋戰場從實體延伸至網路，其中網路售屋平台為打出特色，強化智能買賣配對，讓不同房仲品牌能夠進一步合作，現階段已有住商、中信等五大房仲共同參與，提升物件流通率，推估新模式上路後，將成為年成交近 700 億元的成交大平台。

目前參與樂屋網新的智能買賣配對模式的房仲品牌有 21 世紀、大家房屋、中信房屋、太平洋房屋以及住商不動產等，但樂屋網股東成員之一的信義房屋 (9940-TW) 則在現階段並沒有加入。

樂屋網總經理蕭政華。(鉅亨網記者張欽發攝)
樂屋網總經理蕭政華。(鉅亨網記者張欽發攝)

樂屋網總經理蕭政華表示，目前售屋平台多半功能就是只是物件曝光的平台，並沒有進一步撮合功能，而且物件的重複性很高，造成多個房仲賣同一物件，不但服務效率有限，競爭關係也很激烈。但是樂屋網智能買賣搓合模式，則是房仲將物件刊登到平台後，透過大數據分析，將平台上房仲手中握有的符合物件需求的買方資訊傳送給刊登物件的房仲手中，售屋的房仲可以透過資訊，挑選想要合作的業者，加速促成房屋買賣過程。

以目前五大房仲年度可成交物件約 3.5 萬件，每件成交總價 1000 萬元計算，推估智能買賣搓合模式上路後，可達成 700 億元的交易金額。

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