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全球前250強零售業 統一超台灣唯一入榜 排名連3

鉅亨網2018/03/15 17:09
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勤業眾信聯合會計師事務所今（15）日發布《2018 年零售力量與趨勢展望》報告，其中公布全球前 250 大零售業評比，沃爾瑪今年持續穩坐全球最大零售業者龍頭，而台灣唯一擠入前 250 大的企業為統一超商，排名連 3 年成長。

今年全球前 250 大零售業評比中，前 5 名排名分別為沃爾瑪、好市多（Costco）、克羅格（Kroger）、施沃茨（Schwarz）、沃爾格林（Walgreens）。值得一提的是，今年亞馬遜排名躍升至第 6 名，相較於 2002 年度初次入榜的第 157 名位置，近 15 年來亞馬遜的成長幅度驚人，反映出電子商務逐漸侵蝕線下零售通路的狀況。

至於台灣唯一擠入前 250 大的企業為統一超商，預估其今年營收將達 62.9 億美元，較去年（60.8 億美元）成長 3.4% ，且名次也逐步提升，2016 年排名 160 名、2017 年排名 158 名，2018 年排名再上升至 154 名。

中國及香港的部分，中國企業共有 10 家上榜、香港則為 4 家，表現與去年持平，值得注意的是，以積極整合線上及線下通路「新零售布局」的中國企業排名上升尤其明顯，例如，京東商城、蘇寧雲商及永輝超市公司，且後勢看漲。

綜觀整體排名可發現，目前前 10 名零售企業中，僅有 4 家同樣出現在 2002 年度的前 10 名排行榜中，顯示出受惠於網路服務進步與消費者習慣改變，近 15 年來零售業的通路已逐漸被重整。

該報告也指出，在新零售趨勢下，獲利成長已成為零售業者的一大挑戰，新一年度的零售業發展重點將包含三大面向：線上及線下整合的新零售浪潮、實體通路搶攻差異化體驗、先進科技帶來創新商機。

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