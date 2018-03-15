影／協助退除役官兵就業　彰化榮服處簽合作備忘錄

國軍退除役官兵輔導委員會彰化縣榮民服務處，15日與大葉大學簽訂「協助促進國軍退除役官兵就業合作備忘錄」，由彰化縣榮民服務處處長嚴俊峰和大葉大學校長梁卓中代表簽署，雙方將共同推展產學合作、職訓專班、媒合徵才等活動，協助退除役官兵重返校園進修或培養第二專長，開創事業第二春。

梁卓中表示，學校十分重視全民教育與終身學習，推廣教育處不只是推動社區大學、長青與樂齡大學，早在民國88年，學校就與聯勤總部合作，開辦「終身學習學分班」，提供國軍便捷的學習管道，同步提升「戰力」與「學歷」，創下官兵進修的新里程，不少在職軍人都是大葉的校友。



▲彰化縣榮民服務處與大葉大學簽訂「協助促進國軍退除役官兵就業合作備忘錄」，雙方將共同推展產學合作、職訓專班、媒合徵才等活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

梁卓中說，很開心可以與彰化縣榮民服務處合作，期望透過推廣教育、進修訓練等合作，幫助退除役官兵實現自我學習的理想，也讓他們不論是想要升學、就業、職訓，都有更多機會。



▲彰化縣榮民服務處與大葉大學簽訂「協助促進國軍退除役官兵就業合作備忘錄」，雙方將共同推展產學合作、職訓專班、媒合徵才等活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

嚴俊峰指出，退輔會為鼓勵退除役官兵進修，提供就學補助方案，就讀大學每學期學雜費補助新台幣3到5萬元，學業成績平均達80分以上，獎學金8千至1萬元。為了拓展退除役官兵的就業機會，退有所學、壯有所業，彰化縣榮民服務處也積極與大專院校合作，大葉大學是彰投雲嘉規模最大的私立大學，與產業緊密連結，透過課程創新、業師教學、證照輔導，全方位幫助學生接軌職場，相信除役官兵到大葉大學就讀，一定能培養多元能力，再次在職場上發光發熱。



▲彰化縣榮民服務處與大葉大學簽訂「協助促進國軍退除役官兵就業合作備忘錄」，雙方將共同推展產學合作、職訓專班、媒合徵才等活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

大葉大學推廣教育處處長陳月娥說，退伍是一個階段的結束，同時是下一個階段的開始，大葉大學設有工學院、管理學院、設計暨藝術學院、外語學院、生物科技暨資源學院、觀光餐旅學院、護理暨健康學院七大學院，包含大學部、四技部、進修學士班、碩士班、碩士在職專班、博士班多種學制，歡迎退除役官兵加入，精進學術知識，開拓職涯發展的新可能。