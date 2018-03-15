影／2PM俊昊圓夢當演員　與女星拍壁咚激情吻戲

南韓野獸團體2PM已1年7個月未發行專輯，成員玉澤演又在去年9月入伍，上個月Jun. K又因酒駕遭逮，好在俊昊演員之路順遂，劇中演技亮眼，戲約一部接一部，在《記憶》中更因為飾演熱血律師，深受前輩李聖旻信賴。他表示雖然以歌手出身，但卻熱愛演戲，苦無機會嘗試，直到有次肩膀受傷住院，一出院馬上就有試鏡機會，就此踏入影壇。

俊昊在《記憶》中飾演為正義而活的律師，是大律師李聖旻的屬下，李聖旻不相信人，但俊昊卻與他相反，兩人風格不同，卻非常互補。劇中，他與李聖旻的秘書尹昭熙發展出曖昧情，兩人甚至有一段壁咚的激情吻戲，下戲後，尹昭熙讚俊昊很紳士，怕她的頭撞到牆壁，還特地用手護著它。