影／2PM俊昊圓夢當演員　與女星拍壁咚激情吻戲

南韓野獸團體2PM已1年7個月未發行專輯，成員玉澤演又在去年9月入伍，上個月Jun. K又因酒駕遭逮，好在俊昊演員之路順遂，劇中演技亮眼，戲約一部接一部，在《記憶》中更因為飾演熱血律師，深受前輩李聖旻信賴。他表示雖然以歌手出身，但卻熱愛演戲，苦無機會嘗試，直到有次肩膀受傷住院，一出院馬上就有試鏡機會，就此踏入影壇。
俊昊在《記憶》中飾演為正義而活的律師，是大律師李聖旻的屬下，李聖旻不相信人，但俊昊卻與他相反，兩人風格不同，卻非常互補。劇中，他與李聖旻的秘書尹昭熙發展出曖昧情，兩人甚至有一段壁咚的激情吻戲，下戲後，尹昭熙讚俊昊很紳士，怕她的頭撞到牆壁，還特地用手護著它。
▲俊昊（左）與尹邵熙在劇中有精彩對手戲。（圖／緯來戲劇 , 2018.3.15）
雖然是以歌手身分出道，但俊昊高中時曾參加過舞台劇社團，以及國際比賽，原以為當了歌手就沒演戲機會，公司也沒幫他規畫任何試鏡，直到他因為肩膀受傷開刀住院一周，期間讓他非常挫折，結果出院後隔天公司就幫他安排電影試鏡，從此開啟他的演員之路。
當歌手的時候，俊昊認為舞台就是他的世界，直到有了演員身分，讓他體悟到人生的不同，數個月內自由切換角色讓他感覺這個職業很有魅力。俊昊表示，當歌手寫歌時很辛苦，但作品只要有人喜歡，就會很開心，而當演員時，他喜歡把劇本冊展示在家裡，再另外列印自己的部分隨身攜帶，看到紙張慢慢變少就會很有成就感。《記憶》每晚11點在緯來戲劇台播出。