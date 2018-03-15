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川普狂言不斷 若得不到理想貿易協議 將從南韓撤離美

鉅亨網2018/03/15 17:21
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美國總統川普周三在密蘇里州，為參議院選舉的共和黨候選人 Josh Hawley 進行募款，他發表了 30 分鐘的談話，抨擊美國同盟國與其他經濟體，使美國在貿易方面處於不利地位他並暗示，若無法與南韓達成他想要的貿易協議，將從南韓撤走美國部隊。

據《華盛頓郵報》取得的募款會演講錄音，川普發表砲火猛烈的談話，他指責歐盟、中國、日本和韓國數十年來，一直在剝削美國以及搶走美國勞工的工作機會，他同時將北美自由貿易協議形容成一場災難，認為世界貿易組織默許其他國家，在貿易方面對美國設下諸多限制。

同時從錄影內容得知，川普似乎威脅南韓，將撤出在南韓的軍隊，如果美國無法與南韓達成理想的貿易協議，川普認為，南韓變得越來越富有，但美國的政治家卻從來沒想過要更新貿易協議。

他表示：「我們跟他們有很大的貿易逆差，但我們卻在保護他們，我們在貿易上輸了錢，在軍隊上也輸了錢，我們在南北韓交界處間，目前約有 3.2 萬名士兵，讓我們看看會發生甚麼事。」

川普說：「我們的同盟只在乎他們自己，他們不在乎我們」，南韓是美國的盟友，但因美韓雙方的貿易逆差，遭到川普攻擊，川普在去年甚至揚言要廢除兩國之間的雙邊貿易協定，即韓美自由貿易協定。

川普先前表示，他將最快在下週開始對進口鋼鐵和鋁徵收關稅，此舉將影響到美國一些重要的貿易夥伴。川普指出，各國可以要求免除這些關稅，但必須與他進行直接的談判

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關鍵字美國南韓貿易戰關稅afpheadline
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