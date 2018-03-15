1月經常性薪資逾4萬元 創同期新高

主計總處今 (15) 日公布 1 月全體受僱員工總薪資平均為 60035 元，其中經常性薪資平均為 40787 元，年增 2.79%，並創歷年同期新高，不過，扣除同期間消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.89% 後，實質經常性薪資增 1.88% 至 38344 元，僅是 2008 年以來高點。

主計總處說明，受部分廠商發放年終獎金及績效獎金影響，1 月總薪資 60035 元較上月增加 22.31%，不過，由於去年農曆年落點不同，廠商年終獎金發放較集中於 1 月，影響比較基期，較去年同期則減 35.55%。