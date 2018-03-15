1月經常性薪資逾4萬元 創同期新高

主計總處今 (15) 日公布 1 月全體受僱員工總薪資平均為 60035 元，其中經常性薪資平均為 40787 元，年增 2.79%，並創歷年同期新高，不過，扣除同期間消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.89% 後，實質經常性薪資增 1.88% 至 38344 元，僅是 2008 年以來高點。
主計總處說明，受部分廠商發放年終獎金及績效獎金影響，1 月總薪資 60035 元較上月增加 22.31%，不過，由於去年農曆年落點不同，廠商年終獎金發放較集中於 1 月，影響比較基期，較去年同期則減 35.55%。
另一方面，主計總處指出，1 月底全體受僱員工人數為 763 萬 8000 人，較上月底增加 8000 人或 0.10%，較去年同期增加 13 萬 8000 人或 1.84%，其中工業部門增加 1.73%，服務業部門增 1.92%。
就行業別觀察，製造業年增 5 萬 3000 人，其中電子零組件製造業增加 1 萬 6000 人、機械設備製造業增加 7000 人；另批發業增加 1 萬 8000 人，住宿及餐飲業增加 1 萬 3000 人、醫療保健服務業增加 1 萬 2000 人。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>