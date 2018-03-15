去年25項製造業產值創新高 積體電路業產值1.36

統計處指出，去年製造業產值年增率由負轉正，主受惠國際景氣穩健復甦，新興科技運用快速發展，及國際原物料價格上漲；以中行業觀察，主要成長貢獻來源分別為電子零組件業產值 3 兆 6731 億元，年增 1256 億元或增 3.54%，貢獻 1.02 個百分點；化學材料業產值 1 兆 7563 億元，年增 1878 億元或增 11.97%，貢獻 1.52 個百分點；基本金屬業產值 1 兆 3470 億元，年增 2096 億元或增 18.43%，貢獻 1.7 個百分點。

經濟部統計處今 (15) 日公布去年製造業產值達 13 兆 337 億元，年增 5.85%，終結連續兩年的負成長，產值創新高的細行業多達 25 項，尤以 8 項細行業連續 4 年以上都呈現正成長，表現最亮眼，其中，積體電路業產值達 1 兆 3619 億元，年增 6.75%，為連續 6 年成長。

去年多項細行業連年成長，在製造業 195 個細行業中，去年產值創新高者多達 25 項，其中連續 4 年以上成長者則有 8 項，都不受前兩年景氣不佳的影響；積體電路業產值 1 兆 3619 億元，年增 861 億元或增 6.75%，為連續 6 年成長，主因台灣半導體先進製程技術持續精進、行動裝置不斷推陳出新、及新興科技快速成長所造成，主要產品以 12 吋及以上的晶圓代工表現最亮眼，產值高達 9362 億元，年增 4.39%，連續 6 年成長。

產業用機械設備維修及安裝業產值 961 億元，年增 109 億元或增 12.83%，連續 4 年成長，主要成長來源為航空器維修，因台灣業者積極開拓航太維修領域，高品質維修技術獲國際青睞，產值達 531 億元，年增 18.32%，連續 4 年成長。

電子及半導體生產用機械設備業產值 879 億元，年增 235 億元或增 36.58%，連續 4 年成長，主因半導體及面板大廠積極擴充產能，推升相關生產設備製造動能，其中半導體生產設備及零件產值 299 億元，年增 28.94%，連續 6 年成長，平面顯示器生產設備及零件產值 225 億元，年增 28.68%，連續 2 年成長。

紙容器業產值 644 億元，年增 42 億元或增 6.94%，連續 5 年成長，主因隨著消費行為的改變，網購、外帶外送餐飲等銷售漸增，瓦楞紙箱 (板)、紙杯、速食餐盒等需求隨著增加，加上原物料價格調漲推升產品價格所造成。

體育用品業產值 440 億元，年增 14 億元或增 3.17%，連續 6 年成長，其中室內健身器材因受惠全球運動健身觀念盛行，加上廠商積極研發新品並拓展高階產品市占及通路，產值達 201 億元，年增 1.08%，為連續 5 年成長。

眼鏡業產值 340 億元，年增 53 億元或增 18.46%，連續 8 年成長，最大功臣為隱形眼鏡，主因業者挾產品舒適、功能及時尚三大優勢，贏得消費者青睞，近年更因國內光學電子廠加入生產行列，大幅提升製程與品質，產值達 204 億元，年增 26.62%，連續 16 年成長。

化粧品業產值 193 億元，年增 3 億元或增 1.50%，連續 9 年成長，主因面膜等護膚用品需求強勁，加上業者致力研發高 CP 值 (性價比) 產品，且成功拓展國際市場。

動力手工具業產值 159 億元，年增 5 億元或增 3.53%，連續 8 年成長，內容包含氣動手工具、手提電鑽 (鉆)、手提電鋸、手提電動雕刻機等，近年因業者持續開發新品並積極促銷，在歐美、澳洲、大陸市場都有斬獲。