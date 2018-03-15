推廣長照 彰化社頭鄉設3個長照據點

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）為了推廣長照，彰化縣政府今天在社頭鄉公所舉辦長照據點啟動記者會，彰化縣長魏明谷今天指出，社頭鄉將設立3個據點，希望能造福更多的長者，減輕年輕人的負擔。

彰化縣政府今天在社頭鄉公所前廣場舉辦前瞻基礎建設-整建長照衛福據點啟動記者會，出席的貴賓除了魏明谷外，還包括彰化縣衛生局長葉彥伯、彰化縣政府社會處長黃淑娟以及民主進步黨籍彰化縣議員許書維等人。

魏明谷致詞時說，為了因應人口老化的挑戰，彰化縣內65歲以上人口約有20萬人，因此縣府將老人長照、失能、失智、安養以及就養等方面，列為施政的重點，且向中央爭取核定了21個整建長照衛福據點，其中社頭鄉就有北社頭活動中心、美雅社區活動中心以及社頭鄉衛生所等3個據點。