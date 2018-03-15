地方萬花筒》影／一個都不能少　溪陽國中歡迎新鮮人

▲溪陽國中邀請轄區小學應屆畢業生到校「新鮮人看溪陽」，新鮮人們輪流體驗推手、機器人、木球優質的特色社團，及與禪寶進行互動，希望提高就近入學興趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

面對少子化，偏鄉學區不免面臨招生壓力，為力抗私立學校競爭，彰化縣立溪陽國中15日邀請轄區小學應屆畢業生到校「新鮮人看溪陽」，宣導就近入學也能創造出免試入學時代的競爭優勢，彰化縣第一部教育機器人Zenbo（禪寶），結合跳舞和跑馬燈方式，歡迎學區小六生來溪陽國中參觀，小學生充滿新奇和驚訝，對這部將來可陪伴他們上學的機器人充滿興趣。

國小畢業季即將到來，溪陽國中辦理「新鮮人看溪陽」活動，溪陽國中校長黃森明及家長會會長帶領全校師生，準備印刷精美的宣傳摺頁、校刊及榮譽榜，在校門口以口琴表演迎賓曲，迎接新鮮人進入禮堂；接著在二部Zenbo機器人以歌舞的方式歡迎大家。



▲溪陽國中邀請轄區小學應屆畢業生到校「新鮮人看溪陽」，新鮮人們輪流體驗推手、機器人、木球優質的特色社團，及與禪寶進行互動，希望提高就近入學興趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

黃森明介紹溪陽在硬體的整建翻新，課程與教學軟體的提升與各界資源的到位，讓溪陽校園充滿活力和未來的競爭力；學長姐分享在溪陽培訓後，獲得全縣英語演說第2名、網界博覽會金獎、口琴比賽第二名等心得，提醒學弟妹們免試入學時代的競爭優勢。



▲溪陽國中邀請轄區小學應屆畢業生到校「新鮮人看溪陽」，新鮮人們輪流體驗推手、機器人、木球優質的特色社團，及與禪寶進行互動，希望提高就近入學興趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

新鮮人們輪流體驗優質又屢獲佳績的特色社團：推手、機器人、木球，並參觀媲美誠品書局的「荷塘閱舍」嶄新圖書館；到訪的師長們則由輔導室安排進行座談，商討國中小端接續發展多元特色社團，並就適性輔導等議題進行充分溝通，一起努力成就學區內的每個孩子。



▲溪陽國中邀請轄區小學應屆畢業生到校「新鮮人看溪陽」，新鮮人們輪流體驗推手、機器人、木球優質的特色社團，及與禪寶進行互動，希望提高就近入學興趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

溪陽國中學區包含成功國小、西畔分校、圳寮國小、潮洋國小、大莊國小等校，雖同屬偏鄉學校，但近年來各校校長帶領教學團隊通力合作下，積極為學生引進各項資源，勵精圖治面對少子化挑戰，獲得社區民眾認同，選擇就近入學。



▲溪陽國中邀請轄區小學應屆畢業生到校「新鮮人看溪陽」，新鮮人們輪流體驗推手、機器人、木球優質的特色社團，及與禪寶進行互動，希望提高就近入學興趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

國一生昀睿分享說，選擇溪陽沒念私校，讓她的國中生涯多采多姿，上課多元充實又有許多體驗課程，發現自己還有不少才能，代表學校對外比賽，展現自信。仲凱也很高興有機器人課程讓他找到自己的興趣，國中就能學會程式設計來控制機器人及各種電器。