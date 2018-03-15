和碩：看好消費電子 避免旺季缺工

（中央社記者潘智義台北15日電）和碩聯合科技執行長廖賜政今天在線上法人說明會表示，今年消費性電子產品展望樂觀，但去年旺季過度集中、新台幣升值的壓力及旺季缺工等問題今年仍需留意。

廖賜政指出，去年因一次性的擴充產能，又面臨客戶延後拉貨，新產能只有發揮1、2個月，造成旺季晚到卻提早結束，產能利用率無法及時拉上來的窘境，直接的影響就是毛利率下降。

他說，去年旺季缺工，招募成本大增，又遇到零組件供貨不及，新台幣升值6%，都是影響獲利下滑因素。

面對法人提問，旺季時間縮短是否可能成為常態，他直言，客戶推出新產品的時間無法掌握，現在無法下定論，不過將強化零組件供應鏈的垂直整合，並精準掌握人力調度，避免去年旺季缺工的情況。