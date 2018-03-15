和碩：看好消費電子 避免旺季缺工

（中央社記者潘智義台北15日電）和碩聯合科技執行長廖賜政今天在線上法人說明會表示，今年消費性電子產品展望樂觀，但去年旺季過度集中、新台幣升值的壓力及旺季缺工等問題今年仍需留意。
廖賜政指出，去年因一次性的擴充產能，又面臨客戶延後拉貨，新產能只有發揮1、2個月，造成旺季晚到卻提早結束，產能利用率無法及時拉上來的窘境，直接的影響就是毛利率下降。
他說，去年旺季缺工，招募成本大增，又遇到零組件供貨不及，新台幣升值6%，都是影響獲利下滑因素。
面對法人提問，旺季時間縮短是否可能成為常態，他直言，客戶推出新產品的時間無法掌握，現在無法下定論，不過將強化零組件供應鏈的垂直整合，並精準掌握人力調度，避免去年旺季缺工的情況。
他認為，第1季營運樂觀，上半年表現有機會優於去年同期，全年來看消費性產品市場樂觀，主因來自虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、遊戲、物聯網（IoT）產品業績能有較大成長。
和碩統計，去年第4季匯損新台幣3.75億元，全年新台幣升值6%，匯損約15.55億元。
和碩財務長林秋炭指出，匯率問題一直是個困擾，目前台幣未見貶勢，仍維持升值態勢，零組件業務上半年也不易大幅改善，垂直整合效益要等到第3、4季才能見到。
林秋炭說，雖然近年第1季營收常較較前一年度第4季營收衰退逾30%，但今年第1季狀況可望改善。
和碩聯合科技今天舉行線上法人說明會，公布去年合併營收新台幣1兆1938.09億元，較前年成長3.1%。歸屬母公司業主稅後淨利146.83億元，較前年減少24.1%，每股稅後盈餘5.66元。
和碩統計，去年第4季合併營收3775.61億元，較第3季成長12.1%，較前年同期成長4.7%。去年第4季歸屬母公司稅後淨利37.25億元，較第3季成長2.4%，較前年同期減少36.5%，去年第4季每股稅後盈餘1.42元。（編輯：郭萍英）1070315