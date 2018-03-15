春困害人睡不飽 中醫授養生撇步補足精神

（中央社記者張茗喧台北15日電）春天到天氣回暖，卻覺得怎樣都睡不飽，中醫師表示，這其實是氣溫、濕氣導致「春困」現象，建議早上起床可以用手梳梳頭，吃點地瓜湯、薏仁等食物，都有助排濕並補足精神。

中醫師彭溫雅今天受訪時表示，最近接近春分時節，正好是天氣由寒轉熱的季節，這時大地回暖，體內代謝能量也逐漸啟動，這時若是脾胃功能不好，體內濕氣排不出去，就會感到身體很重。

彭溫雅說，多數人會出現疲勞、精神不濟，怎麼睡都睡不飽的症狀，濕氣若影響到腸胃會導致腹瀉，影響到皮膚則容易冒出濕疹及皰疹。