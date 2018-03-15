春困害人睡不飽 中醫授養生撇步補足精神

（中央社記者張茗喧台北15日電）春天到天氣回暖，卻覺得怎樣都睡不飽，中醫師表示，這其實是氣溫、濕氣導致「春困」現象，建議早上起床可以用手梳梳頭，吃點地瓜湯、薏仁等食物，都有助排濕並補足精神。
中醫師彭溫雅今天受訪時表示，最近接近春分時節，正好是天氣由寒轉熱的季節，這時大地回暖，體內代謝能量也逐漸啟動，這時若是脾胃功能不好，體內濕氣排不出去，就會感到身體很重。
彭溫雅說，多數人會出現疲勞、精神不濟，怎麼睡都睡不飽的症狀，濕氣若影響到腸胃會導致腹瀉，影響到皮膚則容易冒出濕疹及皰疹。
這類民眾應注意腸胃調理，多吃健脾胃、除濕、排水的食材或藥材，例如煮飯時放點生薑，尤其要保留薑皮，以及豬肉、瘦肉類、薏仁、地瓜、蕃薯等，像是早上吃一碗地瓜湯，精神狀況就會大大改善。
彭溫雅指出，另一個有關「春困」的說法是，由於冬天時天氣冷，人體血管會收縮、避免熱散失，但一旦天氣回暖、血管就會擴張，當末梢血液增加，大腦的血液量就會減少，就可能因輕微缺氧出現疲倦症狀。
她建議有血管方面疾病如高血壓、心血管疾病的民眾，可以多吃疏肝理氣的食物，像是花椰菜、白菜、茼蒿、蘆筍、芭樂等綠色食物，紅色食物則可養心，包括番茄、胡蘿蔔、紅椒、草莓等等。
除了透過飲食改善春困，梳頭也是古人的春天養生秘方，彭溫雅說，民眾可以用寬的梳子按摩頭部，由前往後梳，或是用5根手指從眉頭梳到後頸，按摩3到5分鐘，有助疏通陽氣，恢復精神。（編輯：陳怡璇／黃于）1070315