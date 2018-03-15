昆山馬拉松好台 供選手吃鳳梨酥與珍奶

（中央社記者陳家倫上海15日電）跑馬拉松的風氣在兩岸民間日漸興盛，昆山官方4月15日將打造一場「台味十足」的兩岸馬拉松賽事，不僅請來電音三太子表演，補給品是鳳梨酥與太陽餅，選手餐是滷肉飯和珍奶。

2018海峽兩岸（昆山）馬拉松將於4月15登場，活動由中國田徑協會、江蘇省昆山市人民政府主辦。截至目前6000個參賽名額全部報滿，其中全程馬拉松1500人，半程馬拉松2000人，迷你馬拉松2500人。

2018海峽兩岸（昆山）馬拉松是昆山第一屆大型全民馬拉松賽事，主辦單位在這次馬拉松比賽中融入了「兩岸一家親」的內涵，期盼能成為昆、台兩地體育、文化、美食等方面交流的新平台。