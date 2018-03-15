屏東戒檳班 減食近15萬顆檳榔

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）屏東縣衛生局今天啟動今年的戒菸及戒檳榔服務，衛生局長李昭仁表示，去年的戒菸班有149人戒菸成功，成功率44.8%;有83人戒檳榔成功，讓檳榔嚼食量減了近15萬顆。

李昭仁表示，去年衛生局與所屬單位總共辦理33班成人戒菸檳班，共計389人參與戒菸，3個月戒菸成功率為44.8%，約有149人成功戒菸；另，282人參與戒檳班，有83人成功戒檳，由起始總嚼食量19萬6545顆，減至4萬8114顆，總檳榔嚼食減量14萬8431顆。

李昭仁說，民國105年國人吸菸率調查，屏東縣已降至10.6%(男性吸菸率19.68%、女性吸菸率3.27%)，自93年起為歷年最低;但是，女性吸菸人口越來越多，也越來越年輕化，呼籲癮君子為了自己的健康、家人幸福，勇敢站出來戒菸，想戒菸民眾可依自己本身的需求利用多元戒菸管道。