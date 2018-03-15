屏東戒檳班 減食近15萬顆檳榔

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）屏東縣衛生局今天啟動今年的戒菸及戒檳榔服務，衛生局長李昭仁表示，去年的戒菸班有149人戒菸成功，成功率44.8%;有83人戒檳榔成功，讓檳榔嚼食量減了近15萬顆。
李昭仁表示，去年衛生局與所屬單位總共辦理33班成人戒菸檳班，共計389人參與戒菸，3個月戒菸成功率為44.8%，約有149人成功戒菸；另，282人參與戒檳班，有83人成功戒檳，由起始總嚼食量19萬6545顆，減至4萬8114顆，總檳榔嚼食減量14萬8431顆。
李昭仁說，民國105年國人吸菸率調查，屏東縣已降至10.6%(男性吸菸率19.68%、女性吸菸率3.27%)，自93年起為歷年最低;但是，女性吸菸人口越來越多，也越來越年輕化，呼籲癮君子為了自己的健康、家人幸福，勇敢站出來戒菸，想戒菸民眾可依自己本身的需求利用多元戒菸管道。
衛生局今天邀請2年前戒菸成功的40歲李奕岑現身說法，菸齡22年李奕岑說，以前每天一定抽2包菸，因深受鼻竇炎之苦，醫生強迫她戒菸，她參加醫院戒菸班，除了藥物外，並在手指貼OK繃讓自己夾不住菸，最後買奶嘴來吸，2個月吸壞了2個奶嘴，才成功戒菸。
衛生局表示，現在屏東有158家戒菸合約醫事機構協助民眾戒菸服務及諮詢，且在今年3-8月由33鄉鎮衛生所串聯辦理「脫癮而出」戒菸檳班，另董氏基金會將在4月辦理2年一次「戒菸就贏」活動，希望藉由增加民眾戒菸的便利性，進而成功戒菸檳。（編輯：張銘坤）1070315