彭博：美中醞釀緊張 爆發點恐是台灣議題

政治大學國際關係學者劉復國表示：「相較於經濟和貿易議題，台灣議題是北京的優先要務，也更具政治敏感性。」他說：「美國將根據國家利益來衡量和台灣的關係，而台灣將成為用來對付北京的棋子。」

儘管全球投資人的憂慮從韓戰再度爆發轉向美中恐爆貿易戰，雙方數十年來對於民主台灣的歧見正一觸即發。至少對中國而言，台灣有著更大的利害關係。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）報導，美國總統川普和中國國家主席習近平之間最大的潛在爆發點不是鋼鐵，也不是智慧財產權，而是台灣議題，雙方存有歧見正醞釀緊繃局勢。

貿易方面，因川普推升威脅，中國尋求維持它所謂的「戰略沉著」（strategic composure）立場，著手調查美國穀物進口，並警告不要發動貿易戰爭。川普計劃中的鋼鐵和鋁材關稅適用好幾個國家，不單是中國，而且中國占美國進口分額相對小。確實，這方面台灣面臨的衝擊更大。

不過，拿台灣挑戰習近平則是另外一回事。報導指出，台灣是習近平國家復興「中國夢」的核心焦點。

川普開除國務卿提勒森（Rex Tillerson）又對這項議題增添不確定性。提勒森曾擔任過埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp）執行長，有著多年的中國經驗。川普提名取代提勒森的人選、中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo），數天前剛警告「中國威脅」美國利益，但最近沒有多談台灣。

美國國家安全事務部分鷹派人士長久以來鼓吹擴大美台關係，用以防範中國。川普曾暗示他可能會試試這種策略，2016年12月與中華民國總統蔡英文史無前例的通話，但他後來重申支持一中原則，並在北韓議題上尋求習近平合作。

如今，北京、台北和華府一連串的舉措，恐怕讓台灣議題更形重要，諸如中國修憲取消國家主席任期限制、美國國會通過允許美台高層互訪的「台灣旅行法」，川普甚至可能同意出售F-35戰機等先進武器給台灣等。

一名北京官員表示，北京確實憂心川普會打「台灣牌」，並準備好採取強硬立場，反對美國在這個議題上的任何舉措。

布拉格中歐政治經濟研究所（EU-China Economics& Politics Institute）所長鄭宇欽說：「當川普需要惹惱中國，台灣是他的一張外交牌。」「夾在更強大的中國和只顧自己的美國之間，台灣未來只會遭遇更多衝擊。」

中國社會科學院美國研究所政治室主任周琦則警告，美國打台灣牌的任何努力都將產生反效果。

他說：「對中國政府來說，台灣是美中關係的主要議題，且不會用它當作貿易談判的籌碼。」（譯者：蔡佳敏/核稿：林憬屏）1070315