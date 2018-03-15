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中央社

中山HVL進4強 教練盼強化心理素質

中央社2018/03/15 17:31
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北15日電）兩度3連霸、11次拿下HVL女子組冠軍的中山工商，今天遭到內湖高中頑強抵抗，仍以3比1贏球，但下役對華僑高中仍是硬仗，中山教練林靜怡表示，心理素質將是球隊能否更上層樓的關鍵。

106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），今天在台北市立大學天母校區體育館展開男、女各兩場的對戰，贏家可晉級17日進行的4強戰。

高雄市私立中山工商過去兩度完成3連霸，隊史11次拿下HVL女甲冠軍，去年獲得亞軍，近10屆更不曾跌出4強，今天遇上本屆交手打來得心應手，在對戰時未曾輸過的台北市立內湖高級中學。

比賽首局中山以25比20拿下，不料次局然陷入低潮，以22比25被內湖高中扳回一城，所幸中山即時回神，接下來以25比19、25比16連下兩局，最終順利擊敗內中，晉級女子組4強，17日將與隊史5度奪冠的國立華僑高中爭奪冠軍戰門票。

中山執行教練林靜怡表示，球隊在今天次局的接發球不好、失誤也多，讓選手的緊張感急速攀升，才越打越糟、讓對手有機可乘。

林靜怡提到，賽前就提醒選手，即便今年對內中的比賽裡，中山沒有輸過，但比賽進到這個階段，每隊都會放手一搏，「千萬不能放掉任何一球，不可輕易讓球落地。」

下一戰將對上華僑高中，林靜怡認為，當然會模擬針對性的戰術訓練、準備，「但打到這個時候了，心理素質最重要」，希望選手在場上面對對手戰術改變時，能迅速轉換心情、打法。

過去林靜怡曾以選手身分參加世界女子排球錦標賽，更是杜哈亞運銅牌成員，大賽經驗豐富的她，平時在訓練中就不斷與球員分享大賽會遇到的狀況及因應之道，「但關鍵還是球員的臨場反應，當下能否把教練告訴你的東西舉一反三的用出來，那才是最重要的。」（編輯：李錫璋）1070315

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