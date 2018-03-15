影／社頭鄉前瞻基礎建設　長照衛福據點啟動

為因應人口老化的挑戰，彰化縣政府向中央爭取前瞻基礎建設「整建長照衛福據點計畫」，逐漸從北彰化拓展到南彰化的社頭鄉，分別闢建社頭活動中心新建日照中心、美雅社區C級長照站和鄉衛生所B級據點等三案，縣長魏明谷15日主持「整建長照衛福據點啟動」會，魏明谷說，彰化縣是長壽縣，希望能建構社區化、普及化、平價化的長照體系，讓長者就地安養，活得更健康長壽。



▲彰化縣政府在社頭鄉公所前廣場舉辦前瞻基礎建設-整建長照衛福據點啟動會，希望造福更多長者，同時也減輕年輕人的負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

魏明谷表示，彰化縣已有20萬人了超過65歲，老年人口已高達15.04%，魏明谷說，彰化縣90歲以上有5000多人，一百歲以上有100多人，最高齡的是住在田尾的113歲，彰化縣女性平均壽命83.6歲，全省排第三，男性平均76.5歲全省排第七。



▲彰化縣政府在社頭鄉公所前廣場舉辦前瞻基礎建設-整建長照衛福據點啟動會，希望造福更多長者，同時也減輕年輕人的負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

社頭鄉長劉錦昌指出，前瞻計劃核定的長照衛福據點經費補助社頭就佔3處，總經費6000多萬元，包括北社頭活動中心在3樓新建日照中心，社頭鄉衛生所則在後方新建長照B級據點，成為複合型日間服務中心，美雅社區活動中心將改建成C級長照站，針對健康與亞健康老人結合在地資源，提供健康促進、關懷訪視、共餐送餐等服務。



▲彰化縣政府在社頭鄉公所前廣場舉辦前瞻基礎建設-整建長照衛福據點啟動會，希望造福更多長者，同時也減輕年輕人的負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

魏明谷指出，彰化縣共核定補助21案，總經費3億5600多萬元，其中社頭鄉爭取到中央補助款計有北社頭活動中心新建日照中心、美雅社區活動中心改建C級長照站、社頭鄉衛生所新建長照B級據點等3案，魏明谷期望長照衛福據點的設立，能夠造福更多的長者，同時減輕年輕人的負擔。



▲彰化縣政府在社頭鄉公所前廣場舉辦前瞻基礎建設-整建長照衛福據點啟動會，希望造福更多長者，同時也減輕年輕人的負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

魏明谷說，「男女平均年齡差7歲差很多耶」，他也苦口婆心勸男性夜晚不要再安排節目了，菸不要抽、酒少喝點，檳榔少吃一點，要定期健檢，若疼老婆就要照顧好身體「兩人才會一起老」，同時也呼籲長者可以多去長照據點與人互動，過團體生活，以預防失能、失智，延緩老化，讓自己能夠活得快樂、活得健康、活得長壽。