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路跑／國際田總銀標認證　萬金石馬拉松18日開跑

體育中心／綜合報導2018/03/15 17:43
▲新北市萬金石馬拉松獲國際田總銀標籤的認證，5日則在新北市政府舉行跑衣暨周邊商品的發表會。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.05）
▲新北市萬金石馬拉松獲國際田總銀標籤的認證，5日則在新北市政府舉行跑衣暨周邊商品的發表會。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.05）

我國首場獲國際田徑總會(IAAF)銀標籤認證路跑賽事-2018新北市萬金石馬拉松，將在3月18日(週日)上午6時於新北市萬里區翡翠灣熱情開跑。萬金石馬拉松自2003年舉辦後，2015年正式成為IAAF銅標籤路跑賽事，屢獲國內外跑者好評。2017年12月更進一步獲IAAF認證提升為銀標籤賽事，顯示對我國辦理國際路跑賽事能力與品質的肯定。

今年萬金石馬拉松分別舉辦馬拉松（42.195K）、迷你馬拉松（14K）及快樂馬拉松（7K）三個組別，自去年11月開放網路登記抽籤報名後，所有組別名額馬上「秒殺」，已成為國內外跑者必跑的年度指標賽事。除了民眾熱情參與外，賽事也邀請來自世界各國的菁英跑者同場競技。

包括日本知名的「市民跑者」川內優輝、2016年賽事破大會紀錄肯亞的William Chebon CHEBOR等前來尋求佳績；另外並配合新南向政策，田徑協會也邀請包括印度、紐西蘭等7國11名選手來台參賽，促成我國的體育外交；而我國世大運國手周庭印、名將何盡平、2017台北馬拉松國內女子組冠軍朱盈穎及也將全力迎戰，屆時賽事精彩可期。

路跑運動深受我國民眾喜愛，全國各地一年平均辦理近千場各種路跑賽事，參加人數在40萬至50萬間，足見其發展潛力。體育署除持續輔導我國各地辦理路跑賽事，也推動重點賽事國際化，藉由運動賽事提升主辦地區國際知名度，並將我國推向國際體壇。

萬金石馬拉松自辦理以來，除帶動新北市的國際知名度外，也讓世界看見臺灣辦理大型運動賽事的用心和品質。今年主辦單位在3月15日至18日於新北市政府市民廣場舉行「萬金石馬拉松博覽會及論壇」，讓賽事、運動及觀光產業結合，帶動一連串的路跑商機。體育署期許參與的跑者能跑出健康、跑出佳績，更期望萬金石馬拉松如同世界六大馬拉松，打造成享譽國際的臺灣知名品牌賽事。

關鍵字iaaf銀標認證路跑萬金石馬拉松
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