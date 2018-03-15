提升國軍戰技　彰化縣後備指揮部駐地訓練

為提升國軍專精訓練，強化個人基本戰技，彰化縣後備指揮部由指揮官陳如偉上校親自帶隊暨督導，於成功嶺營區實施107年度第一季實彈射擊訓練；射擊開始前，指揮官先下達安全規定及射擊技巧指導，要求事前完成各項安全檢查，才可使訓練在安全無虞之下，獲得最大成效。

射擊前，由指揮官陳如偉下達安全規定及宣導訓練通報，要求所有官兵確遵靶場紀律，訓練全程應依照管制規定嚴謹以對，以杜絕危安事件，確保射擊訓練操作安全。射擊完畢後，由副旅長宋自強上校，帶領後備營暨勤務排計21位官兵，實施行軍及核生化訓練，藉以磨練官兵基本體能及戰場毒氣應變作為，對於參與官兵均為難忘的回憶。



▲彰化縣後備指揮部實施實彈射擊訓練、行軍及核生化訓練，藉以提升官兵的專注力與穩定度。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

陳如偉表示，透過每季實彈射擊訓練，提升官兵的專注力與穩定度。另藉由行軍及核生化訓練來模擬戰場景況，使官兵更能在平時訓練達到戰時運用的功效；指揮官對參與訓練同仁射擊成績表示肯定與嘉許，並強調透過射擊訓練，有效達到戰訓合一之目的，具體展現單位戮力精練之成果，進而有效厚植戰備能量。



▲彰化縣後備指揮部實施實彈射擊訓練、行軍及核生化訓練，藉以提升官兵的專注力與穩定度。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）