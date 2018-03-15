民眾上班途中發現路旁有灰色物體……仔細一看竟然是海

一位麻塞諸塞州的民眾前幾天在上班途中路過Seabrook地區，突然瞄到路旁似乎有個灰色的物體。他原本以為是週末時的暴風雨留下的物品，或是山上滾下來的岩石之類的，但靠近一看，發現灰色物體竟然是一隻年輕的海豹，而且看起來需要幫助。
海岸科學中心的經理史托克斯表示，因為週末時暴風雨來襲，這隻小海豹遇到海水暴漲，於是往高處移動，牠可能以為公路上是個很好的地方，因為不會被海浪打到。然而若不是有路人發現牠並求援，這隻二個月大的小海豹可能會被車子撞死。
海岸科學中心的工作人員和警察一起合力將小海豹趕至附近的停車場，他們發現牠才剛斷奶，也就是說如果放牠在那不管的話，小海豹應該無法靠自己生存下去。
沒多久，他們就發現這隻小海豹不太對勁。照理來說剛斷奶又肚子餓的海豹攻擊性不低，但這隻小海豹不但完全沒有攻擊行為，甚至還乖乖地讓工作人員將牠移到籠子裡。
工作人員發現牠有打噴嚏的現象，而以牠的年紀來說，牠看起來也有點過瘦。在暴風雨之後，這隻小海豹應該是累壞了。
小海豹後來被送到緬因州的國家海洋中心（National Marine Life Center），並為牠取名為Saco。Saco被檢查出來血糖值偏低，而且嚴重脫水；但好在X光顯示沒有其他傷害。工作人員要先讓牠的血糖恢復到正常值，再想辦法讓牠開始自己吃魚。幾天後，Saco終於恢復精神，表現得像是牠這個年紀的小海豹了！雖然牠離原放還有很長一段路要走，但是工作人員對此都表達樂觀，認為只是時間早晚的問題。
來看Saco的影片：
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