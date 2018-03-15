民眾上班途中發現路旁有灰色物體……仔細一看竟然是海

一位麻塞諸塞州的民眾前幾天在上班途中路過Seabrook地區，突然瞄到路旁似乎有個灰色的物體。他原本以為是週末時的暴風雨留下的物品，或是山上滾下來的岩石之類的，但靠近一看，發現灰色物體竟然是一隻年輕的海豹，而且看起來需要幫助。

海岸科學中心的經理史托克斯表示，因為週末時暴風雨來襲，這隻小海豹遇到海水暴漲，於是往高處移動，牠可能以為公路上是個很好的地方，因為不會被海浪打到。然而若不是有路人發現牠並求援，這隻二個月大的小海豹可能會被車子撞死。