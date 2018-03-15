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全球生活最貴的城市 新加坡連續5年居冠 香港排第4

鉅亨網2018/03/15 17:43
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經濟學人智庫（EIU）週四發布「2018 年全球生活成本」報告，新加坡連續第 5 年高居榜首，香港從去年的第 2 降至第 4 位，

從亞洲地區來看，除了新加坡和香港外，首爾、特拉維夫、雪梨的全球生活成本分列第 6、第 9 和第 10。

若和 5 年前相比較，東京曾是全球生活最昂貴的城市，因低通膨率的緣故，和大阪雙雙退出前 10 名，一年內排名下降了 10 名；漢城曾排名全球第 2 貴城市，但現在則排名第 6。

至於曾排名第 34 的特拉維夫，則躍進至排名第 9。貨幣升值是生活成本上漲的部分原因，但特拉維夫排名節節高升，靠著特定的成本推動價格上漲，特別是購買、保險和維修汽車的價格，使得運輸花費高於紐約 79％，此外，特拉維夫還是購買酒飲排名第 2 的城市。

在西歐，非歐元區城市的生活成本所費不貲，蘇黎世排名全球第 2，奧斯陸排名第 5，日內瓦排名第 6、哥本哈根排名第 8 名。唯一的例外是排名第 2 的巴黎，從 2003 年以來就位居十大最昂貴的城市之列。

在全球 10 個最昂貴的城市中，歐洲國家占了 5 個，亞洲國家占了 4 個城市，至於中東，則以特拉維夫為代表。

由於美元在 2017 年貶值近 9%，紐約市的全球生活排名下降 4 名，來到第 13，美國其他城市跟著後退，但和 5 年前紐約排名第 27 相比，目前紐約的生活成本仍然算高漲。

去年通縮和貶值是決定生活成本的重要因素，由於貨幣疲軟或本地價格下跌，許多城市的排名下降。以紐約為調查對象的所有城市的平均指數為基礎城市，全球生活成本已上升至 74％，略高於去年的 73％，但此一數字仍遠低於 5 年前的水準，當時所調查城市的平均生活費指數為 85.5％。

經濟學人智庫每年進行兩次全球生活成本調查，覆蓋全球 97 個國家的 133 個城市，針對 160 類產品和服務的 400 多項價格指標，包括食品、飲料、服裝、家庭用品和個人護理用品等。

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