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中央社

因應多元產業 工研院設跨領域培訓中心

中央社2018/03/15 17:37
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）工業技術研究院今天在台南六甲院區成立「跨領域創新人才培訓中心」，結合工研院現有環境及既有技術領域及業界網絡，預計每年為產業界培訓超過3000人次產業人才。

工研院代理院長張培仁致詞時表示，隨著智慧時代的來臨，物聯網及智慧製造等產業快速崛起，單一領域技術不容易因應全球競爭；跨領域逐漸成為產業競爭力及經濟發展的核心所在，台灣產業更需發展出多元化跨領域人才策略，以提升產業競爭力並創造新價值。

張培仁表示，「跨領域創新人才培訓中心」期望培育出更多突破彊界、跨領域新、引領產業找出未來新機會的人才。

工研院產業學院執行長兼跨領域創新人才培訓中心主任羅達賢表示，工研院以獨特的多元技術領域合作經驗，整合資源打造成國家級培養跨領域與系統人才的獨特學習場域，預計每年培訓具跨領域思維與創新能力的產業人才超過3000人次。

羅達賢表示，跨領域創新人才培訓中心結合工研院現有的智慧聯網、綠能及雷射等領域，規劃體驗式學習；並結合工研院跨領域創新平台與技術研發經驗，串連工研院2萬多名院友等業界網絡，精準為產業界提供人才培訓資源。

他說，工研院今天也與行政院人事行政總處公務人力發展學院簽署跨領域人才培訓合作備忘錄，將以科技能量強化文官科技專業素養、及國家智慧化轉型規劃能力。（編輯：張銘坤）1070315

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