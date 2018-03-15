因應多元產業 工研院設跨領域培訓中心

（中央社記者楊思瑞台南15日電）工業技術研究院今天在台南六甲院區成立「跨領域創新人才培訓中心」，結合工研院現有環境及既有技術領域及業界網絡，預計每年為產業界培訓超過3000人次產業人才。

工研院代理院長張培仁致詞時表示，隨著智慧時代的來臨，物聯網及智慧製造等產業快速崛起，單一領域技術不容易因應全球競爭；跨領域逐漸成為產業競爭力及經濟發展的核心所在，台灣產業更需發展出多元化跨領域人才策略，以提升產業競爭力並創造新價值。

張培仁表示，「跨領域創新人才培訓中心」期望培育出更多突破彊界、跨領域新、引領產業找出未來新機會的人才。