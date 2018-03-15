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詐騙集團佯稱是聯合國駐軍　50歲婦人險遭騙

記者黃文博／台南報導2018/03/15 19:25
▲50歲婦人今天險遭詐騙集團詐騙。（圖／台南市警二分局提供，2018.03.15
▲50歲婦人今天險遭詐騙集團詐騙。（圖／台南市警二分局提供，2018.03.15

詐騙集團透過智慧型手機社群臉書自稱聯合國駐敘利亞將軍，結識台南市50歲汪姓女子，發動柔情攻勢，溫柔噓寒問暖先取得信任，再以欲贈送貴重物品進而取得好感，但需支付貨物稅為由，要求汪女匯款美金2865元至敘利亞銀行。

汪女聽從指示，於今（15）日前往台南市中山路兆豐銀行辦理臨櫃匯款，同時引起蔡姓副理注意，便主動上前關懷提問匯款至何處？蔡姓副理依直覺判斷該女應該遭詐騙了，立即通報轄區派出所，同時向汪女表示詐騙集團一貫手法，汪女堅稱匯款之金額是為了給付對方所贈之貴重物品，所需繳納海關貨品關稅之費用等語，顯與近來常見典型假交友（徵婚）案例十分雷同，因此極力勸阻其不可匯款。

但汪女固執不聽勸，堅持匯款，隨後由轄區博愛所長吳孟勳及偵查隊黃泓文加入勸說行列，輪番勸說許久，汪女始恍然大悟打消匯款念頭，未再堅持匯款，成功攔阻了一場愛情詐騙案，亦保住了汪女所存辛苦錢。

台南市警二分局表示，詐騙集團利用單身男女渴求感情依靠的弱點，在交友平台Line或FB、交友APP等物色詐騙對象，一旦有人上勾，即不斷用各種理由詐騙被害人，通常都會表示要和對方走向未來，編織美好婚姻美夢，但因生活需要考量、家人有急難等現實問題，引誘被害人逐步走向詐騙集團所設下的陷阱，付出的感情到頭來不僅是一場空，還匯出鉅額款項，如有任何疑問也歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢或親至當地派出所由警察協助查證。

關鍵字詐騙集團兆豐銀行line聯合國詐騙
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