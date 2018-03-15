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中央社

越澳總理會 結為戰略夥伴關係

中央社2018/03/15 17:39
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內15日電）澳大利亞總理滕博爾（MalcolmTurnbull）今天在坎培拉與來訪的越南總理阮春福會談，兩人宣布將兩國關係提升為戰略夥伴關係，進一步推動兩國各領域合作。

越南媒體報導，滕博爾今天上午在澳洲國會大廈舉行隆重儀式，歡迎阮春福和越南代表團到訪，包括施放高規格的19響禮炮。

報導說，雙方隨後舉行會談，討論兩國關係發展方向，同意簽署將兩國關係提升為戰略夥伴關係的聯合聲明，進一步推動兩國在國防、貿易、投資與教育等領域的合作。

阮春福說，與滕博爾的會談在友善、互信和坦誠的氣氛中舉行，相當圓滿成功，雙方就提升兩國戰略夥伴關係的重要支柱與架構詳細討論。

滕博爾表示，澳洲與越南同意一起努力，落實區域安全與繁榮的共同願景。

報導說，雙方對跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）及各自的努力和承諾予以肯定，期待此一協定生效落實，並指出CPTPP將是推動兩國經濟合作的良好契機。

雙方都同意，將進一步加強在因應區域安全挑戰的合作，包括反恐、跨國犯罪、人口販賣與非法移民等。此外，雙方還簽署逾30項其他合作協議與文件。

據報導，越澳兩國關係提升後，澳大利亞成為越南第12個戰略夥伴。

澳洲與國際媒體報導，澳洲將於16日起與東南亞國家協會（ASEAN）元首或政府領袖在雪梨舉行高峰會，東協10國將有9國領袖出席。（編輯：郭中翰）1070315

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