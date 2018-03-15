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不只有美食 米其林推薦旅館25家上榜

中央社2018/03/15 17:47
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北15日電）因封面為紅色被暱稱為「小紅書」的米其林指南首屆台北版昨天公布，其中也推薦台北25間旅館，台北文華東方酒店獲得紅色5等的推薦，本土品牌誠品行旅、Home Hotel也名列其中。

台北米其林指南昨天公布，全台有20間餐廳奪星，包括唯一三星餐廳頤宮、二星祥雲龍吟日本料理、台北喜來登酒店請客樓，一星則有17家餐廳，包括台北文華東方酒店雅閣、大腕燒肉、大三元等餐廳。

這本小紅書被公認為「美食聖經」，但其實書中也收錄了米其林推薦旅館，以五間房子表示星級，一間房子代表還算舒適（Quiet Comfortable）、二間代表舒適（Comfortable）、三間代表非常舒適（VeryComfortable）、四間表示頂級舒適（Top ClassComfort）、五間房子代表奢華（Luxury），而房子又分為紅色跟黑色，紅色代表更為舒適宜人（MorePleasant if in Red），因此若獲得同樣數量的房子，紅色又比黑色等級更高。

2018台北米其林指南推薦旅館共25間，其中台北文華東方酒店獲得5間紅色房子，是最高殊榮，香格里拉遠東國際大飯店則獲得5間黑色房子，美福大飯店和大倉久和飯店都拿下4間紅色房子，另外，君悅酒店、六福萬怡、寒舍艾美、喜來登大飯店、西華飯店和台北W酒店、晶華酒店都獲得4間黑色房子評價。

值得一提的是，不只國際酒店品牌，台灣本土品牌也受到米其林注意，從書店跨足旅館業的誠品行旅拿下3間房子的評價，而精品酒店Home Hotel大安和信義兩館都獲得1間房子的肯定。

對於本土品牌也能獲得米其林肯定，Home Hotel行銷經理陸念新今天受訪時表示，Home Hotel一直以Madein Taiwan精神主軸與「如家般舒適」體貼服務為理念的，嚴選優質的台灣在地特色品牌、定期策畫主題式文化專案，打造在地體驗，讓旅客深刻感受台灣的美好設計與文化底蘊。

他強調，Home Hotel信義與Home Hotel大安同時獲得2018台北米其林指南推薦，這不僅是對業者的鼓勵，更是「台灣在地品牌」的肯定。

2018台北米其林指南推薦25間旅館名單如下：

5間紅色房子：台北文華東方酒店

5間黑色房子：香格里拉遠東國際酒店

4間紅色房子：美福大飯店、大倉久和飯店

4間黑色房子：君悅酒店、六福萬怡、寒舍艾美、喜來登大飯店、西華飯店、晶華酒店、台北W酒店

3間黑色房子：誠品行旅、寒舍艾麗、日勝生加賀屋、君品酒店、老爺酒店、萬豪酒店

2間紅色房子：S HOTEL、三二行館

2間黑色房子：怡亨酒店、慶城商旅、慕軒、美麗信花園酒店

1間黑色房子：Home Hotel信義、Home Hotel大安。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070315

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