不只有美食 米其林推薦旅館25家上榜

（中央社記者陳葦庭台北15日電）因封面為紅色被暱稱為「小紅書」的米其林指南首屆台北版昨天公布，其中也推薦台北25間旅館，台北文華東方酒店獲得紅色5等的推薦，本土品牌誠品行旅、Home Hotel也名列其中。

台北米其林指南昨天公布，全台有20間餐廳奪星，包括唯一三星餐廳頤宮、二星祥雲龍吟日本料理、台北喜來登酒店請客樓，一星則有17家餐廳，包括台北文華東方酒店雅閣、大腕燒肉、大三元等餐廳。

這本小紅書被公認為「美食聖經」，但其實書中也收錄了米其林推薦旅館，以五間房子表示星級，一間房子代表還算舒適（Quiet Comfortable）、二間代表舒適（Comfortable）、三間代表非常舒適（VeryComfortable）、四間表示頂級舒適（Top ClassComfort）、五間房子代表奢華（Luxury），而房子又分為紅色跟黑色，紅色代表更為舒適宜人（MorePleasant if in Red），因此若獲得同樣數量的房子，紅色又比黑色等級更高。