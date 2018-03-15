陳鴻斌改判案 司法院：全力以赴改革

蔡總統臉書中寫到，這件事應從三個面向做起，分別是社會對女性在職場上的處境要多一分同理心、司法判決必須彰顯社會公平正義、務必在司法制度中落實性別主流化。

「最近職務法庭的一項判決，引起社會很多討論」，蔡總統下午透過臉書（facebook）表示，作為總統，「我不宜也無意評論這個個案的判斷」，但這個個案引起的各界議論，「讓我深刻感覺到台灣社會離性別平等，確實還有一段路要走」。

（中央社記者王揚宇台北15日電）前法官陳鴻斌「改判案」引各界議論，總統蔡英文在臉書發表相關看法，司法院秘書長呂太郎今天下午召開記者會，說明後續相關改革作為，也說對總統所言深表贊同，會全力以赴。

司法院今天下午3時30分舉行記者會，說明陳鴻斌改判案後續改革作為。

呂太郎說，「總統的臉書我們有看，總統在臉書說到，對於我們最近提出的司法改革，尤其關於職務法庭改革，總統也都採支持的態度，這點我們非常感謝；在總統臉書裡面寫到，希望司法改革腳步加快、力道加大，這點我們深表贊同，司法院會全力以赴，把司法的問題做徹底、根本的解決」。

呂太郎說明後續改革作為，包括為使職務法庭的判決更臻妥適，將根據大法官釋字第752號解釋精神，將原本只有一審制的職務法庭，研修改為二審制，賦予當事人在不服職務法庭判決時，得循上訴程序救濟，發揮糾錯或權利保護功能。

呂太郎指出，為使第一審職務法庭判決更具多元觀點、提昇職務法庭公信力，將研議第一審職務法庭成員有法官以外人員加入的可行性；涉及性別議題的案件，研議職務法庭成員組成，合乎一定的性別比例；將研修職務法庭法官遴選規則、審理規則、事務分配規則、職務法庭辦理案件應行注意事項等相關規定。

呂太郎表示，針對職務法庭改革的相關法官法修正草案，希望能在6月底前送立法院審議；關於一定的性別比例、外部人員如何形成等問題，司法院會組成修法委員會，並聽取各界意見仔細評估及研究。

此外司法院在14日下午發布新聞稿指出，為維護司法公信力、匡正法官不當言行，將檢視本案受命法官陳志祥於相關節目所發表的意見，如果有違背法官倫理規範的情事，將採取必要的職務監督措施，維持法官應遵循的紀律。

媒體詢問呂太郎，在法官論壇上，有法官認為司法院這樣的動作，是在箝制法官的言論；呂太郎答，對於法官的意見表示尊重，但司法行政的監督跟審判獨立間，有很緊張的關係，「不是針對他（陳志祥）的判決，而是針對法官上媒體接受採訪這件事，因為這在法官倫理規範中是尖銳、困難的問題，所以才說要檢視看看」。

媒體也詢問呂太郎，民眾質疑職務法庭是由法官組成來審理法官，難免會讓人懷疑有官官相護的情形；呂太郎說，假如不公正，自然會有國家的制度來處理，而世界各國的職務法庭成員，幾乎沒有法官以外的人。

前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控與助理有異常互動，監察院在民國104年10月通過陳鴻斌的彈劾案，送交職務法庭決定。

職務法庭審理後，在105年10月判決陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。陳鴻斌提起再審之訴成功，職務法庭在3月8日婦女節當天將原判決廢棄，改成罰款新台幣216萬多元。（編輯：李亨山）1070315