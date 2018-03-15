索尼XZ2預購1小時完售 開賣交鋒三星S9

（中央社記者江明晏台北15日電）Sony 年度旗艦機Xperia XZ2開放全球首發限量預購，台灣列全球首波手機到貨的國家，今天中午開放預購1小時內即額滿完售，預計明天到貨，XZ2也將於明天正式開賣，與三星S9系列交鋒。

Sony Mobile旗艦機Xperia XZ2是全台首款採用高通 Snapdragon 845 的智慧機，台灣販售版本為6GRAM/ 64G ROM，雙sim卡4G+4G版Xperia XZ2擁有「澄澈黑」、「清透銀」、「深湖綠」及「紫漾粉」4色可選，參考建議售價新台幣2萬4990元，今天中午開放預購1小時內即額滿完售，將於明天16日正式到貨。