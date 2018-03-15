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中央社

索尼XZ2預購1小時完售 開賣交鋒三星S9

中央社2018/03/15 17:49
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北15日電）Sony 年度旗艦機Xperia XZ2開放全球首發限量預購，台灣列全球首波手機到貨的國家，今天中午開放預購1小時內即額滿完售，預計明天到貨，XZ2也將於明天正式開賣，與三星S9系列交鋒。

Sony Mobile旗艦機Xperia XZ2是全台首款採用高通 Snapdragon 845 的智慧機，台灣販售版本為6GRAM/ 64G ROM，雙sim卡4G+4G版Xperia XZ2擁有「澄澈黑」、「清透銀」、「深湖綠」及「紫漾粉」4色可選，參考建議售價新台幣2萬4990元，今天中午開放預購1小時內即額滿完售，將於明天16日正式到貨。

和三星旗艦機S9系列一樣， Xperia XZ2也選在16日正式開賣，Sony Mobile台灣總經理林志遠表示，對銷量有信心，目標Android高階銷售機王，五大電信商則預計於21日開放銷售。

觀察台灣非蘋銷量霸主三星，自推出S系列以來，在台已累積269萬用戶，新一代旗艦機皇Galaxy S9與S9+，3月5日開放官網預購，均在3月16日開賣。

售價部分，Galaxy S9 64GB版本單機建議新台幣2萬5500元；Galaxy S9+ 64GB、128GB、256GB版本單機售價分別為2萬8900元、2萬9900元、3萬1900元；五大電信商均提供資費方案，月付約1399元，綁約30個月，S9+購機價約1萬5000元有找。

三星看好，S9系列全年度銷售表現，將較S8系列同期成長10%，且預估Galaxy S9+大尺寸螢幕以及大容量的機型，將成為主要銷售力道，S9+銷售比例將高達85%。

日前，S9系列5日在台開放預購也拿下好成績，電信三雄表示，開放預購後即搶購一空，在受歡迎機型與顏色方面，S9+ 256GB、128GB的珊瑚藍、丁香紫最受消費者青睞。（編輯：林淑媛）1070315

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