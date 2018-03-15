執著於成長股是個錯誤？路透：價值股可能更值得投資

路透社週四 (15 日) 刊出的分析報導稱，科技股的長期漲勢，讓投資人欲罷不能，但繼續執著於這類成長股，可能是個錯誤；原因在於，隨著美國經濟轉強，其他類股的價值，可能更高。

過去 1 年來，包括蘋果、Alphabet、Facebook 等企業，股價亮眼；2018 年迄今，科技股表現極佳，帶領大盤從 2 月初的大跌中反彈，近期，納斯達克指數甚至創下歷史新高。

投資指標走勢，也反映了上述情形；2018 年迄今，羅素 1000 成長指數上漲 6.1%，羅素 1000 價值指數則下滑 0.5%。