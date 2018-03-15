凱基投信新管理團隊亮相　目標規模挑戰3年800億

之前曾任職野村投信執行副總策略長暨行銷長、摩根資產管理投資董事的現任凱基副董事長張慈恩，在產業分析、公司研究、基金管理、產品與行銷策略、公司策略規畫與執行擁有26年資歷。展望未來，她說全新管理團隊將針對一般投資人與法人客戶提供創新的產品與服務，讓公司所管理的基金管理規模在3年內呈現跳躍性的成長，去（2017）年底規模為80億元，目標希望3年內達到800億元。

開發金控成員之一凱基投信今（15）日宣布新管理團隊成形，在證券、投信業界皆有20多年實務經驗的專業經理人張慈恩與高子敬，在農曆年後正式加入，分別擔任副董事長與總經理之職。全新團隊計畫公司所管理的基金管理規模，在3年內要達到800億元，呈現跳躍性的成長，計畫3年內，每年推出3檔新基金。

曾任職第一金投信副總暨投資長及柏瑞投信投資長的現任凱基總經理高子敬，具備投資研究、市場分析與基金管理等相關資歷超過23年。他認為現在進入4.0服務，主要是看「客戶力」，也就是要貼近客戶需求，因此計畫未來3年（2018至2020年）間，每年要推出3檔新基金，並鎖定「收益產品」及「ETF基金」以滿足台灣投資人與法人客戶的不同需求。

張慈恩指出，在「收益產品」方面部分，因為考量到這一年多來隨著利率的逐步走高，債券市場波動加大，資本利得甚至轉為資本損失，台灣投資人對於「可預期的」收益產品展現出強烈的需求，因此繼年初成功募集第一檔「6年到期新興市場債券基金」之外，第二檔可預期的固定收益產品也將在今年下半年推出。

在「ETF基金」系列方面，因觀察到法人客戶對多元ETF的需求，因此也擬在今年第4季推出更客製化的ETF系列基金。另外，為了有效貼近與了解客戶所需，公司進行企業數位轉型之外，也計畫在今年投入更多數位行銷工具的應用，將金融市場與產品訊息即時而有效的提供給客戶，以滿足客戶的需求。