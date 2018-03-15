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台灣短篇小說選集在法出版 譯介6作家

中央社2018/03/15 17:52
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎15日專電）配合巴黎書展於16日到19日舉行，法國Magellan & Cie出版社今天推出法譯「台灣短篇小說選集」，並邀請正在德國柏林駐村的台灣作家黃麗群出席簽書會。

「台灣短篇小說選集」（Nouvelles de Taiwan）獲得文化部及駐法國台灣文化中心贊助，收錄6位台灣作家作品，包括甘耀明的「麵線婆的電影院」、柯裕棻的「冰箱」、蔡素芬的「漁夫」、黃麗群的「試菜」、童偉格的「放鴿子」及高翊峰的「蚊子海」。

Magellan & Cie出版社旗下有一套「世界縮影」（Miniatures）叢書，收羅各地短篇小說，每冊以一國或一地區為主題，目前已出39冊，叢書主編為法國資深作家經紀人阿斯提耶（Pierre Astier）。

駐法國台灣文化中心說明，阿斯提耶邀請旅居台灣的「台灣文學」（Lettres de Taiwan）部落格主博磊（Pierre-Yves Baubry）挑選作品，這次獲選的作家中，黃麗群、甘耀明、柯裕棻、蔡素芬都是首度被譯介到法國。

駐法國台灣文化中心轉述，博磊認為收錄成冊的6篇小說表現出台灣因地緣關係而生的政治不確定性，但仍保有日常的從容與自由。

黃麗群將於18日出席巴黎書展（Salon du Livrede Paris）活動，分別於法國國際出版協會（BIEF）接受媒體訪問，並於Magellan & Cie出版社展攤簽書。Magellan & Cie出版社另將為她於20日在巴黎第18區的書店舉辦書友會。（編輯：郭中翰）1070315

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