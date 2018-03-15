台灣短篇小說選集在法出版 譯介6作家

（中央社記者曾依璇巴黎15日專電）配合巴黎書展於16日到19日舉行，法國Magellan & Cie出版社今天推出法譯「台灣短篇小說選集」，並邀請正在德國柏林駐村的台灣作家黃麗群出席簽書會。

「台灣短篇小說選集」（Nouvelles de Taiwan）獲得文化部及駐法國台灣文化中心贊助，收錄6位台灣作家作品，包括甘耀明的「麵線婆的電影院」、柯裕棻的「冰箱」、蔡素芬的「漁夫」、黃麗群的「試菜」、童偉格的「放鴿子」及高翊峰的「蚊子海」。

Magellan & Cie出版社旗下有一套「世界縮影」（Miniatures）叢書，收羅各地短篇小說，每冊以一國或一地區為主題，目前已出39冊，叢書主編為法國資深作家經紀人阿斯提耶（Pierre Astier）。