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蘭陽青年出國圓夢計畫 開放申請

中央社2018/03/15 17:52
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭青年想要出國學習國際文化，為宜蘭文化注入新動能嗎？「第二屆蘭陽青年圓夢計畫」今天起到4月10日受理申請，預計甄選並補貼6名青年出國訪問，歡迎有興趣者報名。

蘭陽文教基金會執行長李志勇今天受訪時說，基金會為鼓勵青年到國外學習國際文化，擁有「走向世界、發現自我」的抱負，兩年前舉辦「第一屆蘭陽青年圓夢計畫」，最後選出6名圓夢種子分別前往日本、馬來西亞及荷蘭等國家，進行一個月以上的目標旅行，研究和宜蘭這塊土地共同關心的相關主題，並在回國後於宜蘭社區或單位舉行回饋成果發表會，分享並展現種子的力量。

李志勇表示，「第二屆蘭陽青年圓夢計畫」和第一屆獎助的對象相同，年滿18歲（民國89年次以前）到39歲（民國68年次以後）的青年，且是宜蘭縣籍或是居住在宜蘭縣境內一年以上的住民，未曾獲選其它國內獎助出國計畫，且無兵役或限制出國者。

他說，今年這項計畫還是將甄選出6名青年出國訪問，每人獎助金額最高新台幣10萬元，計畫內容需要設定圓夢目標，進行一個月的國外訪問調查旅行，主題目標包括文化藝術、綠色產業、高齡友善、城鄉發展、科技創新五大領域，並提出在出國期間可以幫助推廣宜蘭本地文化的具體回饋作法。

基金會表示，「第二屆蘭陽青年圓夢計畫」今天正式公告，收件申請期間從即日起到4月10日止，活動辦法及簡章可在蘭陽文教基金會臉書粉絲專頁、宜蘭縣文化局等網站查詢下載。（編輯：黃于）1070315

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