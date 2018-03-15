姓氏源流展從成功出發 提升金湖鎮觀光

金湖鎮長蔡西湖表示，陳景蘭洋樓景區除了有洋樓文化，也有戰爭坑道史蹟，名列金門十大景點之一；姓氏源流展辦理地點「覺民堂」，曾辦過貝類創作展等藝文活動，未來可以擴大陳景蘭洋樓景區範圍，提升金湖觀光。

各姓氏宗親會理事長今天都到場觀禮。縣長陳福海表示，姓氏源流在金湖展出是相當有意義，尤其從「成功」村出發，接下來的各鄉鎮姓氏源流特展一定成功。他建議特展由金湖鎮率先展出，之後到其他鄉鎮巡迴展出，各姓氏宗親都來參與，讓大家瞭解金門的發展史。

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）推廣姓氏源流從「成功」做起。「金門縣姓氏源流在金湖特展」今天在成功村陳景蘭洋樓景區覺民堂揭幕，金湖鎮長蔡西湖期盼能因此延伸陳景蘭洋樓景區，加深金湖鎮的觀光深度。

「姓氏源流在金湖特展」由金門縣宗族文化研究協會承辦，協會理事長葉鈞培表示，大小金門現保存194座各姓氏宗廟與公廳，分屬34個姓氏所有，足見金門地區宗祠家廟密度之高。

葉鈞培說，通常一般人只參加自己宗祠活動，透過這項特展，大家可以了解各個宗祠豐富的內涵，也讓下一代了解自己的姓氏淵源。他說，一個人知道自己的根源，就不會忘本；不會忘本，才不會做壞事。

根據106年12月金湖鎮鎮民姓氏資料，陳蔡呂鄭是金湖鎮四大姓；協會表示，姓氏源流展就是以這個調查成果為基礎，展現「根深蒂固」的金湖鎮特色。

「根深蒂固」和「葉落歸根」兩大系列採用掛幅展示，共有31幅；「金門族譜」展則是採用展板展示，共有4幅。此外，特展設置常態性的「尋根驛站」，協助海內外鄉民、歸僑返鄉訪親，受理尋根需求。

蔡西湖表示，源流特展試辦一年，每天都有服務人員，例假日加派專家駐守展場。協會同時安排宗族文化、宗祠訓練、族譜修譜講座，期盼族譜修譜普及化。（編輯：方沛清）1070315