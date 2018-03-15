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開山大帝是誰？　原來是介之推

保庇2018/03/15 16:59
開山大帝是誰？　原來是介之推（圖／保庇）
開山大帝是誰？　原來是介之推（圖／保庇）

台灣民俗信仰中的神明何其多，除了常見的王爺、媽祖、土地公，還有許多先民從原鄉渡海來台開墾時隨船同行的神明是較少見的，例如今天要介紹的開山大帝，就是春秋時代晉文公的輔臣介之推。

雲林縣大埤鄉開山大帝廟。（圖／文化資源地理資訊系統）
雲林縣大埤鄉開山大帝廟。（圖／文化資源地理資訊系統）

介之推，一作介子推，在晉國發生動亂時隨著公子重耳出逃十九年，當一行人在深山中斷糧之時，介之推曾割下自己大腿上的肉供養重耳，因而被視為忠臣。之後重耳受到秦國相助，返回晉國登基，史稱晉文公。

晉文公登基之後對那些跟著自己出逃十九年的人大肆封賞，但介之推拒絕一切俸祿回報，並帶著自己的老母親隱居於綿山，直到他去世人們都再也沒有見過他。晉文公遂把綿山封給介之推，稱「介山」。

而跟據另一個傳說，介之推在隱居綿山之後，晉文公仍希望他出仕輔佐晉國，但介之推史中避不見面，晉文公因此下令焚山，想藉此逼出介之推。未料介子推卻堅不下山，抱在一棵大樹上死去。晉文公悲痛且後悔不已，將綿山封給介之推。而台灣一地的開山大帝廟大多採取這種說法。

開山大帝金身。（圖／文化資源地理資訊系統）
開山大帝金身。（圖／文化資源地理資訊系統）

開山大帝信仰是以雲林為主，並隨著濁水溪向外衍生，原本是客家移民為主的信仰，但經過多年流傳，其實已經沒有限定在某一個族群。

台灣一地主祀介之推的廟不多，有稱開山大帝、開山尊王、開山聖侯，有雲林縣大埤鄉開山大帝廟、雲林縣崙背鄉新莊開山宮、嘉義市西區車店里開山尊王廟等廟。

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關鍵字介之推開山大帝
台南三協境　擁有全台唯一風神廟

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