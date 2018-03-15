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一旦全面貿易戰開打 賓州大學：減稅的好處將完全消失

鉅亨網2018/03/15 17:59
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對美國政府引爆貿易戰的憂心正在增加，賓州大學研究中心指出，一旦全面貿易戰爆發，川普減稅所帶來的經濟利益也不夠彌補。

據《CNNMoney》報導，川普政府下周將對進口鋼鋁課稅，到目前為止，只有加拿大及墨西哥正式獲得豁免。不過川普表示，豁免是否持續，還得看北美自由貿易協定的談判進展。

歐盟及中國已經表態將報復，不過川普政府官員表示，貿易戰的擔憂被擴大了，而多數經濟學家也表示，目前還未見到演變為全面貿易戰的可能性。

不過，賓州大學研究中心設想了最壞的情況，他們依據 Penn Wharton Budget Model，現在美國與 20 個國家有自由貿易協定，假設免關稅的做法完全消失，根據分析，這類貿易戰將使美國的經濟產出，到 2027 年時減少 0.9%。如果排除這點，在最佳的情況下，川普的減稅可讓產出提高 1.1%。

賓州大學指出，從長遠角度看，貿易戰的成本遠遠超過減稅所獲的利益。在全面貿易戰之下，到 2040 年，美國將損失 5.3% 的經濟產出，相較之下，減稅只會帶來 1.1% 的產出增加。

換句話說，一場全面的貿易戰，將讓美國 10 年內耗損 2000 億美元，到 2040 年，損失達到 1.4 兆美元。

美國的薪資也將受到影響，在未來的 10 年中下跌 1.1%，看起來數字不大，但考量整體環境，對美國民眾生活將帶來不小的打擊。

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