統一看好烘焙市場 展現原料到成品整合技術

（中央社記者韓婷婷台北15日電）台北國際烘焙暨設備展今天登場，近年積極深耕烘焙事業的統一集團結合旗下統一麵粉及統清打造占地約540平方公尺，歷年最大的烘焙生活美學館，展現從原料到成品整合技術服務。

今年烘焙展，統一打造歷年最大展區，天津、上海、越南的統一麵粉及張家港統清烘焙油脂也回台展示海外成果，展現「台灣出發、海外服務」的企圖心；由統一企業與統清公司聯手打造的UniBread烘焙工藝學院，提供從原料到烘焙成品的全方位整合技術服務。

統一表示，延續去年的創舉再度由UniBread烘焙工藝學院校長吳諒豐引領海內外知名賽事，8大烘焙名師共同在現場搭建烘焙工藝學院，象徵烘焙工藝學院正式在烘焙展開學。