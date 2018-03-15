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中央社

扣除物價因素 1月實質薪資11年來新高

中央社2018/03/15 17:55
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北15日電）主計總處公布，1月全體受僱員工總薪資平均為新台幣6萬35元，月增22.31%，年減35.55%。1月經常性薪資平均4萬787元，扣除物價因素的實質經常性薪資為3萬8344元，創96年來新高。

主計總處公布最新薪資與生產力統計，1月含本國籍、外國籍的全時及部分工時受僱員工總薪資平均為6萬35元，受部分廠商發放年終獎金及績效獎金影響，較106年12月增22.31%，如果跟去年同月比較則減35.55%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨解釋，1月含經常性與非經常性的總薪資年減35.55%，主要是106年1月底正好農曆春節，去年廠商年終獎金較集中於1月發放。

潘寧馨說，1月經常性薪資平均為4萬787元，較106年12月增0.57%，較去年同月增2.79%，是99年以來同月最高增幅；若從逐一的月份來看，也是99年2月以來最高增幅。

潘寧馨指出，如果扣除同期間消費者物價指數上漲0.89%，1月實質經常性薪資平均為3萬8344元，年增1.88%，算是不錯的數字，為96年以來最高，上次高點為96年的3萬8772元，整體薪資穩定成長。

另外，主計總處資料顯示，1月本國籍全時受僱員工總薪資平均為6萬3442元；部分工時員工因工時較短，總薪資平均為2萬135元。

對於發布時間的更新，潘寧馨說明，原本薪資及生產力統計是與失業率一同公布。為爭取時效性，在蒐集逾8成廠商調查結果就可對外公布，3月起調整提前至每月中上旬公布初步統計結果，且併同下月統計結果進行微調，之後每月的22日僅公布人力資源統計結果。（編輯：張良知）1070315

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